آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی چهار طبقه در بلوار سرداران شیراز، ساکنان را در میان دود و شعله گرفتار کرد، اما سرعت عمل آتش‌نشانان، پنج نفر را از مرگ حتمی نجات داد و ۱۸ نفر دیگر را به‌سلامت از ساختمان خارج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۹، ۷، ۱۲ و ۱۴ به همراه پنج دستگاه خودروی اطفایی و امدادی، خودروی دستگاه تنفسی و بالابر هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.

هادی عیدی‌پور در ادامه افزود: آتش‌نشانان با حضور در محل مشاهده کردند که حریق از طبقه سوم این مجتمع آغاز شده و منجر به محبوس شدن ساکنان شده است؛ نیرو‌های عملیاتی ضمن مهار سریع حریق، با استفاده از تجهیزات تخصصی و سرعت عمل بالا، پنج نفر شامل سه کودک، یک خانم و یک آقا را که در واحد‌های مختلف گرفتار شده بودند، در سلامت کامل از ساختمان خارج کردند.

تخلیه ایمن ۱۸ نفر و جلوگیری از سرایت آتش

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز با اشاره به حجم بالای دود در ساختمان تصریح کرد: به دلیل انتشار دود غلیظ در طبقات، تیم‌های عملیاتی همزمان عملیات جست‌و‌جو و نجات را در سایر واحد‌ها انجام دادند که منجر به تخلیه ایمن ۱۸ نفر از ساکنان ساختمان شد.

عیدی‌پور افزود: همچنین با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان، از سرایت آتش به واحد‌های مجاور جلوگیری و عملیات تخلیه دود و ایمن‌سازی محیط به‌سرعت به پایان رسید.

وی تاکید کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.

برچسب ها: آتش سوزی ، دود و آتش
خبرهای مرتبط
آتش سوزی یک واحد مسکونی در رشت
آتش نشانان خانواده ۴ نفره را از دود و آتش نجات دادند+فیلم
ملکی به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد:
مجتمع 20 واحدی طعمه حریق شد/ نجات 30 نفر از میان دود و آتش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گره‌گشایی از بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی تأمین‌اجتماعی شیراز با مولدسازی دارایی‌ها
تردد شناورهای آمریکایی در خلیج فارس به صفر نزدیک شده است
آغاز عملیات حفاری ۱۷ کیلومتر از خط ۴ مترو شیراز/ تحولی بزرگ در حمل‌ونقل شهری
نجات پنج شهروند شیرازی از میان دود و آتش در بلوار سرداران
آخرین اخبار
نجات پنج شهروند شیرازی از میان دود و آتش در بلوار سرداران
آغاز عملیات حفاری ۱۷ کیلومتر از خط ۴ مترو شیراز/ تحولی بزرگ در حمل‌ونقل شهری
گره‌گشایی از بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی تأمین‌اجتماعی شیراز با مولدسازی دارایی‌ها
تردد شناورهای آمریکایی در خلیج فارس به صفر نزدیک شده است
آغاز فاز دوم بزرگ‌ترین مرکز ایتام خاورمیانه در صدرا/ آزادی ۲۰ زندانی غیرعمد
حرم شاهچراغ (ع) به استقبال جشن میلاد پیامبر رحمت می‌رود
واگذاری اراضی وزارت کار برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت کارگران و بازنشستگان در شیراز
تسریع در ساخت منازل سازمانی پلیس با اجرای «طرح شهید سلیمانی»
تصفیه‌خانه سبزآب شیراز به بهره‌برداری رسید
تحقق بودجه تنها ۲۰ درصد است/ میراث مشکلات را تحویل گرفتیم