نجات پنج شهروند شیرازی از میان دود و آتش در بلوار سرداران

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۹، ۷، ۱۲ و ۱۴ به همراه پنج دستگاه خودروی اطفایی و امدادی، خودروی دستگاه تنفسی و بالابر هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.

هادی عیدی‌پور در ادامه افزود: آتش‌نشانان با حضور در محل مشاهده کردند که حریق از طبقه سوم این مجتمع آغاز شده و منجر به محبوس شدن ساکنان شده است؛ نیرو‌های عملیاتی ضمن مهار سریع حریق، با استفاده از تجهیزات تخصصی و سرعت عمل بالا، پنج نفر شامل سه کودک، یک خانم و یک آقا را که در واحد‌های مختلف گرفتار شده بودند، در سلامت کامل از ساختمان خارج کردند.

تخلیه ایمن ۱۸ نفر و جلوگیری از سرایت آتش

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز با اشاره به حجم بالای دود در ساختمان تصریح کرد: به دلیل انتشار دود غلیظ در طبقات، تیم‌های عملیاتی همزمان عملیات جست‌و‌جو و نجات را در سایر واحد‌ها انجام دادند که منجر به تخلیه ایمن ۱۸ نفر از ساکنان ساختمان شد.

عیدی‌پور افزود: همچنین با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان، از سرایت آتش به واحد‌های مجاور جلوگیری و عملیات تخلیه دود و ایمن‌سازی محیط به‌سرعت به پایان رسید.

وی تاکید کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.