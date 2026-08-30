سجاد کرمپور، نخستین نماینده مرد گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، از تلاش برای کسب بهترین نتیجه در این رویداد تاریخی گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی - سجاد کرمپور، نماینده مرد گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با اشاره به اهمیت نخستین حضور گلف ایران در این رقابت‌ها اظهار داشت: امیدوارم با حمایت‌های فدراسیون بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم و در ناگویا سربلند باشیم.

وی افزود: حضور در چنین رویداد بزرگی برای نخستین بار اتفاق مهمی است و به عنوان نخستین نماینده مرد گلف ایران، تمام تلاش خودم را برای ارائه بهترین عملکرد به کار می‌گیرم.

کرمپور با اشاره به سطح بالای مسابقات ناگویا گفت: کشورهای قدرتمند زیادی در این رقابت‌ها حضور دارند، اما با تمام توان تلاش می‌کنیم تا بتوانیم نتیجه قابل قبولی برای گلف ایران به دست بیاوریم.

گلف ایران پس از حدود یک قرن فعالیت، برای نخستین بار با نمایندگان زن و مرد در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت. 

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برچسب ها: گلف ، ناگویا
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