باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران در ویژه‌برنامه هفته وحدت درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با عمان درباره ترتیبات عبور از تنگه هرمز به تفاهم رسیده است، اما این تفاهم به‌صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: اجرای این تفاهم نیازمند انجام تعهداتی از سوی طرف مقابل، به‌ویژه آمریکا است و هر زمان این تعهدات اجرا شود، ایران نیز اقدامات خود را انجام خواهد داد.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه تأکید کرد: ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تعجیل ندارد و همچنان به اقدامات دفاعی و مقابله با تهدیدات ادامه خواهد داد.

غریب‌آبادی درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: ترتیبات لازم با دولت عمان اتخاذ شده و مسئولیت اجرای الزامات بر عهده طرف مقابل است؛ هر زمان این تعهدات انجام شود، ایران اقدام لازم را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر کشتی‌ای از این مسیر عبور کند، این اقدام با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه ادامه داد: نیرو‌های مسلح ایران بر تحرکات در تنگه هرمز اشراف کامل دارند و ادعا‌های مطرح‌شده درباره عبور بدون هماهنگی کشتی‌ها را تأیید نمی‌کنیم.

غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنان درباره نقش قطر و پاکستان در روند مذاکرات اظهار کرد: دیدار‌ها و تعاملات با قطر و پاکستان در چارچوب مسائل روز و با توجه به نقش این کشور‌ها به‌عنوان میانجی در گفت‌و‌گو‌ها انجام شده است.

وی افزود: تلاش قطر و پاکستان این بود که بررسی کنند آیا امکان بازگشت به اجرای تعهدات تفاهم اسلام‌آباد وجود دارد یا خیر.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه گفت: ایران آمادگی خود را از طریق تفاهم با عمان درباره تنگه هرمز مشخص کرده، اما اجرای تعهدات بر عهده آمریکا است.

غریب‌آبادی ادامه داد: آمریکا تعهدات خود را متوقف کرده و برای بازگشت به مسیر، باید اقدامات لازم را انجام دهد؛ پس از آن مسیر مشخص خواهد بود.

غریب‌آبادی درباره تحریم‌های جدید آمریکا هم گفت: این اقدامات موضوع تازه‌ای نیست و اگر واشنگتن علاقه‌مند به بازگشت به مسیر دیپلماسی است، باید مسئولیت اقدامات گذشته خود را بپذیرد.

وی همچنین درباره شرایط جهان و ضرورت تقویت همکاری میان کشور‌های اسلامی گفت: امروز جهان در شرایطی قرار دارد که جنگ، افراط‌گرایی، اسلام‌هراسی، بی‌عدالتی و خشونت، آرامش و امنیت ملت‌ها را تهدید می‌کند و آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) می‌تواند مسیر گفت‌و‌گو، همزیستی و صلح را پیش روی بشریت قرار دهد.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه تأکید کرد: ایران اسلامی با تکیه بر میراث ارزشمند پیامبر اکرم (ص)، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی و تجربه تاریخی خود، آماده است در مسیر تقویت همکاری‌ها در کنار کشور‌های مسلمان حرکت کند.

منبع: ایسنا