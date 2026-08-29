مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از ادامه عملیات جست‌وجوی کوهنورد مفقودشده در قله دماوند برای پنجمین روز متوالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: پس از دریافت گزارش مفقودی یک کوهنورد در شامگاه دوم شهریورماه، به دلیل تاریکی هوا، عملیات جست‌و‌جو به روز بعد موکول شد و از نخستین روز، تیم‌های عملیاتی شعبه آمل و تیم واکنش سریع استان برای جست‌وجوی فرد مفقودشده به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: در روز دوم، علاوه بر تیم‌های عملیاتی آمل و استان، تیم اعزامی فدراسیون و یک دستگاه پهپاد نیز در جست‌وجوی کوهنورد مفقودشده مشارکت داشتند و مسیر‌های گزناسرا، تینه، قله مازیار، دره یخار و نقاط احتمالی مورد پایش قرار گرفت.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران تصریح کرد: در روز‌های سوم و چهارم نیز تیم واکنش سریع، تیم‌های عملیاتی استان و شعبه، تیم‌های پهپادی ستاد و شعبه و تیم آنست در مسیر‌های تینه، معدن ملک، استله‌سر، قله سوته، مسیر ملار به دره یخار، ضلع شمال‌شرقی و دره‌های اطراف به جست‌و‌جو پرداختند.

وی ادامه داد: در این دو روز، مجموعاً ۱۰ سورت پروازی با استفاده از پهپاد و به مدت حدود ۲۸۰ دقیقه انجام شد و مناطق مختلف احتمالی برای یافتن فرد مفقودشده مورد بررسی قرار گرفت.

فخاری اشرفی در پایان گفت: در پنجمین روز عملیات نیز دو تیم پهپادی ستاد و شعبه به همراه تیم آنست در حال جست‌و‌جو هستند، اما تاکنون هیچ اثری از کوهنورد مفقودشده به دست نیامده و عملیات جست‌و‌جو همچنان ادامه دارد.

 

برچسب ها: کوهنورد مفقودی ، قله دماوند
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