باشگاه خبرنگاران جوان- محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی شامگاه شنبه در کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در تامین امنیت غذایی باید به فراهم کردن غذا، دسترسی مردم به غذا، سلامت محصولات تولیدی و تابآوری تولید توجه جدی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: ارزش صادرات بخش کشاورزی کشور در سال گذشته هشت میلیارد دلار بوده که از این میزان چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن مختص محصولات باغبانی است.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بسترهای تولید باید دارای شناسه و محصولات کشاورزی بایستی شناسنامهدار باشند تا ارقام بهتری تولید شود و مشتری خارجی بتواند با اطمینان بیشتری خرید کند.
برومندی با اشاره به لزوم توسعه باغات در اراضی شیبدار گفت: با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، توسعه باغات جدید بهجز در زمینه میوههای گرمسیری نداریم، اما توسعه باغات در اراضی شیبدار بهرهمند از آب بارندگی در دستور کار قرار دارد.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی به وجود ۲ هزار و ۳۰۰ گونه گیاهان دارویی در کشور اشاره و تصریح کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: تغییر در روشهای آبیاری، توسعه باغبانی نوین و استفاده از سایهبان در باغهای کشور در دستور کار قرار دارد تا بتوان تولیدات بهتری داشت.
برومندی اظهار داشت: مشکلات صادرکنندگان بخش کشاورزی را درک میکنیم و برای رفع آن تلاش میشود و حل مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی در دستور کار قرار میگیرد.
چهارمحال و بختیاری در تولید محصولات مختلف از جمله بادام دارای رتبه است که این جایگاه باید بهعنوان یک مزیت مهم برای این استان حفظ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ بیکاری این استان در پایان سال گذشته ۷.۸ درصد بود که در پایان فصل بهار امسال به ۹.۵ درصد رسیده است.
ملکمحمد قربانپور افزود: در طول دوران مختلف، نرخ مشارکت اقتصادی چهارمحال و بختیاری از میانگین کشوری بالاتر بوده است که نشان میدهد نرخ جویندگان کار و زاد و ولد در این استان نسبت به کشور بیشتر بوده است.
وی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی چهارمحال و بختیاری را ۱۸ درصد دانست و افزود: استراتژی بخش کشاورزی این استان فقط تولید محصول نیست، بلکه تولید ثروت است.
قربانپور تصریح کرد: زنجیره تولید محصولات کشاورزی در اشتغال، حملونقل، رونق اقتصادی و صادرات بسیار مهم است و با صادرات محصولات صنعتی متفاوت است.
وی با اشاره به تلاش برای رفع مشکلات بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: تکمیل و بهرهبرداری از گلخانههای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد استان در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه باغات دیم و اصلاح باغات قدیمی استان بههمراه توسعه کشت گیاهان دارویی در دستور کار قرار میگیرد.
وی گفت: برای هوشمندسازی گلخانههای چهارمحال و بختیاری آمادگی لازم وجود دارد و در این راستا کمکهای مورد نیاز به متقاضیان ارائه میشود.
قربانپور تاکید کرد: برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری با هدف افزایش بهرهوری انرژی اقدامات مطلوب و قابلتوجهی انجام شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۴۰ میلیون دلار بادام از این استان صادر شد.
شهرام زارع فارسانی تاکید کرد: توسعه باغات بادام در حوضه کارون در شهرستانهای کوهرنگ، اردل و لردگان میتواند فعالیت بازرگانی را تقویت کند.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید بادام آبی کشور را دارد و میتواند قطب تولید بادام در خاورمیانه باشد.
زارع تصریح کرد: شرایطی در بازرگانی بادام وجود دارد که باعث شد نخستین جشنواره ملی بادام چهارمحال و بختیاری سال گذشته در سامان برگزار شد.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد دورهها و کلاسهای آموزشی باغداری در استان را با هدف ارتقای تولیدات بخش کشاورزی و باغات برگزار کند.
سطح باغات چهارمحال و بختیاری ۵۲ هزار هکتار است
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که ۵۲ هزار هکتار آن مختص باغات است.
حسین بهرامی تاکید کرد: تولیدات بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری با ارزش افزوده بالا است و محصولات باغی این استان ۱۲ درصد وزن کل محصولات زراعی و ۳۷ درصد ارزش ریالی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بخش کشاورزی هشت درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که این نرخ در چهارمحال و بختیاری افزونبر ۱۸ درصد است که نشان میدهد بخش اقتصاد کشاورزی این استان بسیار مهم است.
بهرامی با بیان اینکه ۸۳ درصد مساحت چهارمحال و بختیاری در حوضه کارون ۱۳ درصد در حوضه زایندهرود قرار دارد گفت: ماهیان سردابی، بادام، فلفل دلمهای از مهمترین محصولات تولیدی بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
وی چهارمحال و بختیاری را دارای موقعیت خاص برای توسعه باغات دانست و یادآور شد: این استان در تولید بادام رتبه نخست، قارچ خوراکی هشتم، هلو هفتم و گردو رتبه هشتم ایران را به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری کیفیت محصولات کشاورزی و باغی این استان را مطلوب دانست و افزود: ارزش محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان بیش از ۸۰ میلیون دلار است.
وی با اشاره به استمرار خشکسالیهای چهارمحال و بختیاری در سالهای اخیر گفت: با این حال میزان تولید ماهیان سردابی استان در سال گذشته به بیش از ۳۹ هزار تن رسید.
بهرامی تاکید کرد: طی ۲ سال گذشته یکهزار و ۶۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی چهارمحال و بختیاری به شبکه آبیاری نوین تجهیز شد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۸۰ واحد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد ریال از اعتبارات دولتی جهاد کشاورزی و هشت هزار میلیارد ریال با کمک بنیادهای علوی و برکت تسهیلات به سرمایهگذاران بخش کشاورزی استان پرداخت شد.
بهرامی سطح گلخانههای چهارمحال و بختیاری در سه سال گذشته را تنها ۳۰ هکتار دانست و افزود: این سطح هماکنون به ۱۳۴ هکتار در استان افزایش یافته و ۷۰ گلخانه با پیشرفت فیزیکی ۳۰ در ۷۰ درصد در حال ساخت قرار دارد و بیش از یکهزار فقره مجوز تاسیس کارخانه صادر شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به راهاندازی شهرک تخصصی بادام چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: متقاضیان این طرح باید سریعتر فعال شوند در غیراینصورت باید زمین را بازپسگیری کنند.
وی با اشاره به ظرفیت قابلتوجه چهارمحال و بختیاری در تولید گیاهان دارویی یادآور شد: اصلاح شیوه بهرهبرداری اراضی کشاورزی شیبدار در حوضه کارون ضروری است و بایدبا سرعت عملیاتی شود.
بهرامی اظهار داشت: هماکنون۱۷ شهرک تخصصی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و برای راهاندازی شهرکهای کشاورزی در استان اقدامات ویژهای انجام شده است که به ۶۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیاز دارد.
وی گفت: در سفر سال گذشته رییسجمهور به شهرکرد ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی بانکها برای حوزه کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی استان تولید میوه خارج از فصل میتواند این استان را به پایلوت کشوری تبدیل کند.
بهرامی با اشاره به وجود ۲۴۰ هزار تن ظرفیت سرخانه در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: امسال ۳۰ هزار تن سیبزمینی مانده در انبارهای استان با صدور مجوز صادرات، مشکلات این محصول رفع شد.
یکی از فعالان حوزه گلخانه و تولید گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دانش فنی برای تامین بذر وجود ندارد گفت: هم اکنون در تامین بذر برای گیاهان دارویی مشکلاتی وجود دارد.
مهناز قربانی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری میتواند در حوزه پرورش و تولید گیاهان دارویی ظرفیت قابلتوجهی دارد، اما کشت آن زمانبر است.
وی افزود: کشت گیاهان دارویی با بازار متلاطم مواجه بوده و رفع این معضل نیازمند رفع مشکلات مرتبط با صادرات است.
قربانی تصریح کرد: برخی اراضی بهعلت کمبود منابع آب و خشکسالی رها شده که در آنها گیاهان دارویی رشد کرده، اما برداشت گیاهان دارویی از این زمینها با مشکلاتی مواجه است که باید رفع شود.
چهارمحال و بختیاری در کشاورزی مزیتهای قابلتوجهی دارد
رییس اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان در بخش کشاورزی قابلیتها و مزیتهای زیادی دارد که برای استفاده از آنها تلاشهای زیادی شده است.
علیرضا طاهری تاکید کرد: کمبود منابع آب، خشکسالی و مشکل در تامین آب از مهمترین معضلات باغداران چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
وی افزود: تداوم تنشهای آبی در چهارمحال و بختیاری علاوهبر خشکیدگی باغات باعث کاهش عملکرد و از بین رفتن تدریجی باغات میشود که در این راستا بازنگری در تخصیص منابع آب، حمایت از طرحهای افزایش بهرهوری و توسعه شبکههای آبیاری نوین ضرورت دارد.