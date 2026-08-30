مهاجم ازبکی پرسپولیس می گوید که دربی یک جنگ است و همه برای کسب پیروزی تلاش می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ایگور سرگیف مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس  پس از برتری تیمش  مقابل ملوان بندر انزلی گفت: بازی خوبی را پشت سر گذاشتیم و تلاش خودمان را برای کسب پیروزی به کار بستیم. بعد از دیدار با تراکتور به برد مهمی دست یافتیم و به تمرینات ادامه می‌دهیم تا برای دیدار با استقلال آماده شویم.

او درباره تقابل با استقلال در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال تصریح کرد: دربی یک جنگ است و همه برای کسب پیروزی تلاش می‌کنند. ما هم تمام توان و ذهنیت خودمان را می‌گذاریم تا پیروز شویم.

مهاجم ازبک پرسپولیس درباره نیمکت‌نشینی اوستون اورونوف مقابل ملوان بندر انزلی گفت: سرمربی باید به این پرسش پاسخ بدهد. خوشحال هستم که اورونوف به میدان رفت و امیدوار بودم که او گلزنی کند، اما این اتفاق نیفتاد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکن خارجی پرسپولیس
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