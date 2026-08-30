باشگاه خبرنگاران جوان - رضا مطوری شامگاه شنبه ۷ شهریور در حاشیه نمایشگاه هفته دولت و در نشست خبری، با اشاره به جایگاه و عملکرد این اداره کل، اظهار کرد: خوزستان تنها استانی است که دو اداره کل راه‌آهن دارد و محدوده جغرافیایی اداره کل راه‌آهن جنوب از هفت‌تپه تا اهواز، خرمشهر، شلمچه، بندر امام و ماهشهر امتداد دارد. این اداره کل دارای ۵۶۹ کیلومتر خط اصلی و ۲۵۴ کیلومتر خط مانوری، صنعتی و تجاری است که مجموعاً ۸۲۳ کیلومتر خط آهن را شامل می‌شود.

وی با اشاره به جابه‌جایی مسافران افزود: در بخش مسافری حومه‌ای، روزانه ۱۰ رام قطار مسافری حومه‌ای داریم و از این نظر بعد از تهران، رتبه دوم کشور را داریم و سالانه حدود ۷۵۰ هزار نفر مسافر حومه‌ای را جابه‌جا می‌کنیم. در بخش مسافری بین‌شهری نیز رتبه پنجم کشور را داریم و سالانه حدود ۷۶۰ هزار نفر را به مقاصد تهران، مشهد و شهرهای بین‌مسیر جابه‌جا می‌کنیم.

مطوری با اشاره به نقش راه‌آهن در حمل بار و وجود بنادر خرمشهر، بندر امام و ماهشهر گفت: بارهای معدنی، نفتی و غلات از این بنادر حمل می‌شوند. بندر امام، قطب واردات غلات کشور است و ۷۰ درصد غلات کشور از این بندر وارد می‌شود که راه‌آهن سهم بسزایی در حمل این غلات به نقاط مختلف ایران دارد و قابلیت افزایش این حجم بار نیز وجود دارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ریلی، اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته، دوخطه کردن مسیرهای اندیمشک تا اهواز، بندرامام و سربندر اجرا شده است. ایستگاه‌ها توسعه یافته و ایستگاه راه‌آهن نظامیه جدید احداث شده است. همچنین یک ایستگاه شش‌خطه به علائم الکتریکی مجهز شده که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. این اقدامات باعث کاهش سوانح، افزایش سرعت بارگیری و تخلیه و رونق سیر قطارهای باری و مسافری شده و کندی‌های ناشی از تلاقی‌ها تقریباً به صفر رسیده است.

با توسعه زیرساخت‌ها، کندی سیر قطارها به صفر رسید

مطوری ادامه داد: با توسعه زیرساخت‌های ریلی، کندی‌های سیر ما به صفر رسیده و حتی در برخی موارد، قطارها با تقدم وارد می‌شوند که این جای شکرگزاری دارد. با توسعه زیرساخت‌ها و مجزا کردن خطوط، امکان سیر مطمئن قطارهای باری و مسافری فراهم شده است.

وی با اشاره به نقش راه‌آهن در اربعین، گفت: امسال در ایام اربعین، در بخش حمل مسافر بین‌استانی و حدفاصل اهواز تا خرمشهر، روزانه ۴ رام قطار مسافری و ۲ رام قطار ریل‌باس داشتیم. همچنین در حد فاصل خرمشهر تا شلمچه، روزانه به‌طور میانگین ۲۲ تا ۲۶ رام قطار رایگان برقرار بود. در مجموع، با همت همکاران، توانستیم ۳۲۳ هزار زائر اباعبدالله(ع) را جابه‌جا کنیم. بخش قابل‌توجهی از این جابه‌جایی در حدفاصل خرمشهر تا شلمچه و به‌صورت رایگان انجام شد.

مطوری با اشاره به عوامل موفقیت این عملیات، بیان کرد: این موفقیت با حمایت‌های مدیرعامل و معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، توسعه زیرساخت‌ها، مجزا کردن خطوط و ایجاد امکان قبول و اعزام همزمان قطارها از سمت خرمشهر به سمت اهواز و ایستگاه شلمچه محقق شد. این اقدامات باعث شد که در ایام اربعین، خدمات‌رسانی به زوار با کیفیت و بدون وقفه انجام شود.

پایانه ریلی شلمچه با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان ساخته می‌شود

وی با اشاره به پروژه‌های در دست ساخت، گفت: ایستگاه خرمشهر و شلمچه در حال ساخت هستند و به‌زودی کلنگ‌زنی رسمی پایانه مرزی ریلی در نقطه صفر مرزی شلمچه انجام می‌شود. این پایانه با اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان و طی دو سال ساخته می‌شود. تا زمان احداث، سازه‌های موقت شامل سایبان، کفپوش، روشنایی، تهویه و موکب‌ها در شلمچه برپا شده است.

مطوری با اشاره به عملیات تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: در ایام تشییع، با تشکیل قرارگاه حمل‌ونقل در استان، راه‌آهن موفق شد ۵۷۰۰ نفر ظرفیت اضافه برای جابه‌جایی مسافران به مقاصد قم، تهران و مشهد ایجاد کند. این ظرفیت اضافه، علاوه بر جمعیت عادی مسافران بود که با همت همکاران و توسعه زیرساخت‌ها محقق شد.

وی با اشاره به پروژه‌های دوخطه‌سازی، گفت: حلقه آخر دوخطه‌سازی در کمربندی نظامیه به میاندشت به طول ۳۷ کیلومتر در دست اجراست که با تکمیل آن، مسیر بندر امام تا اندیمشک کاملاً دوخطه می‌شود و سرعت حمل بار و مسافر افزایش پیدا می‌کند. همچنین بازسازی و ایمن‌سازی بلاک‌های قدیمی با قدمت بیش از ۵۰ سال در مسیر کارون-میاندشت انجام شده است.

مدیرکل راه‌آهن جنوب، با اشاره به عملکرد این اداره کل در ایام جنگ، اظهار کرد: بهسازی‌ بین ایستگاه‌های حمید و حسینیه را پیش از اربعین انجام دادبم و سرعت سفر در ایام اربعین افزایش پیدا کرد. همچنین پروژه احداث پایانه مرزی ریلی به‌زودی با حضور مقامات استانی و کشوری به‌صورت رسمی کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی با اشاره به آسیب‌های ایام جنگ، گفت: خوشبختانه راه‌آهن جنوب در ایام جنگ آسیب فیزیکی مستقیم ندید، هرچند برخی پل‌های دیگر راه‌آهن آسیب دیدند. آسیب‌های ما بیشتر به‌صورت غیرمستقیم و ناشی از محاصره دریایی بود. بندر امام به عنوان قطب واردات غلات کشور، تحت تأثیر محاصره دریایی قرار گرفت و تعداد کشتی‌های کمتری توانستند وارد شوند که این موضوع بر حمل بار تأثیر گذاشت، اما هیچ آسیب مستقیم فیزیکی به زیرساخت‌ها، ابنیه فنی یا ساختمان‌ها وارد نشد.

رشد ۱۲۶ درصدی حمل کالاهای اساسی با وجود محاصره دریایی

مطوری با اشاره به عملکرد راه‌آهن در ایام جنگ، بیان کرد: در این ایام، با وجود تعطیلی فرودگاه‌ها، قطارهای مسافری ما طبق برنامه به حرکت خود ادامه دادند و بار مضاعفی بر دوش همکاران قرار گرفت. با وجود محاصره دریایی و کندی تردد کامیون‌ها در جاده‌ها، از ابتدای جنگ تا تیرماه، رشد ۱۲۶ درصدی در حمل کالاهای اساسی داشتیم که جای تقدیر از همکاران در راه‌آهن جنوب دارد.