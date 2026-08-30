سرلشکر احمد وحیدی در پیامی ضمن تبریک قهرمانی جهانی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران تاکید کرد: شما با غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر بار دیگر «ما می‌توانیم» را تفسیر کردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی که شنبه شب هفتم شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: سلام و آفرین بر شما که با حماسه آفرینی خود عزم و اراده پولادین یک ملت عزتمند را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتید و با غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر در اوج جنگ روانی دشمن بار دیگر "ما می‌توانیم" را تفسیر کردید.

در این پیام تصریح شده است: درود بر شما و همه دست‌اندرکاران متعهد و فداکاری که شما را برای این درخشش امیدبخش پشتیبانی کردند.

سردار سرلشکر وحیدی در این پیام افزود: در شب ولادت نورانی پیامبر اعظم (ص) دل ملت را شاد کردید. همیشه موفق و دلشاد باشید.

برچسب ها: فرمانده کل سپاه ، والیبال
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