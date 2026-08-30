سرپرست پرسپولیس اعلام کرد درخواست جذب دنیل گرا در فصل گذشته از سوی اوسمار داده شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به حواشی نقل و انتقالاتی به خصوص جذب دنیل گرا اظهار کرد: من بارها در این مورد صحبت کردهام. در این مدتی که ما حضور داشتیم، هیچ بازیکنی بدون هماهنگی کادر فنی جذب نشده است. دنیل گرا را هم یادم هست که در مقطعی اینترنت قطع شده بود. ما چند گزینه برای دفاع راست داشتیم و زمانی که این شرایط پیش آمد، تیم ما خارج از کشور و در اردوی قطر بود و اینترنت هم قطع بود. دو بازیکن اعلام آمادگی کرده بودند که میتوانند به ایران بیایند و بازی کنند. یکی از آنها دنیل گرا بود و اگر اشتباه نکنم، بازیکن دیگر سعدون بود. به دلیل اینکه اینترنت نداشتیم، به آقای اوسمار پیغام دادیم و ایشان هر دو بازیکن را بررسی کردند.
او افزود: درباره بازیکن عراقی گفتند که ما میتوانیم به این بازیکن کمک کنیم و این بازیکن نمیتواند به ما کمک کند. آقای اوسمار در دسترس هستند و میتوانند درباره این موضوع صحبت کنند. ایشان دنیل گرا را پسندیدند و گفتند بعد از بررسیهایی که انجام شده، این بازیکن را بگیرید. ما هم احتیاج زیادی به دفاع راست داشتیم و به همین دلیل این اتفاق افتاد. حتی نامه کتبی آن هم وجود دارد.
سرپرست پرسپولیس در جواب این سوال که دنیل گرا با وجود مصدومیت به باشگاه معرفی شده و چه کسی او را به پرسپولیس پیشنهاد داده است گفت: این بازیکن را اسکاتینگ به اوسمار معرفی کرد، مثل چندین بازیکن دیگر. هر کسی هم که به اوسمار بازیکنی معرفی میکرد، این خود ایشان بودند که انتخاب میکردند یا انتخاب نمیکردند. میتوانستند انتخاب نکنند، اما انتخاب خودشان بود. این بازیکن در زمان اوسمار ۶ بازی انجام داد و الان هم اگر میبینید در تیم حضور دارد، به این دلیل است که هنوز درباره شرایطش تصمیم نهایی گرفته نشده است.
خلیلی ادامه داد: بعد از آن، دنیل گرا در یک بازی دوستانه از ناحیه پاشنه پا دچار آسیبدیدگی شد و هنوز بهبود پیدا نکرده است. آقای تارتار هم گفتهاند که باید این بازیکن را ببینم و کیفیتش را بررسی کنم تا درباره ماندن یا رفتنش تصمیم بگیرم. تمام اختیارات فنی در اختیار کادر فنی است؛ چه زمانی که آقای اوسمار سرمربی بودند و چه اکنون که سرمربی محترممان آقای تارتار هستند. باشگاه هیچ کاری را بدون هماهنگی سرمربی انجام نمیدهد.
او بیان کرد: اینکه هر اتفاقی را به من یا هر شخص خاصی ربط دهند، نشانه دشمنی است.
خلیلی درباره اینکه به نظر می رسد اورونوف ناراحت است، گفت: اورونوف به خاطر خبر مصدومیت خود آن استوری را گذاشته بود.