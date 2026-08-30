باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زاهدی اصل معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال بیش از ۸۶ میلیارد و ۸۷۹ میلیون ریال صدقه در استان پرداخت شده است.
او افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد افزایش یافته است.
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زاهدی اصل بیان کرد: ۵۹ هزار و ۷۶۰ مشترک صدقه در استان وجود دارند و صدقات مطابق موازین شرعی در امور درمان، فرهنگی، تحصیلی، مسکن، وام قرض الحسنه و ... پرداخت میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی عنوان کرد: خیران میتوانند کمکهای خود را از طریق سامانههای «صدقه من» و «نیکوکاری»، صندوق صدقه الکترونیکی «سما» و همچنین صنادیق مستقر در معابر و اماکن پرداخت کنند.