باشگاه خبرنگاران جوان - وریا رحیمی با بیان اینکه پلاکگذاری دامها با هدف جلوگیری از قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه انجام میشود، اظهار کرد: کردستان جزء استانهای پیشگام در اجرای این طرح است.
وی با اشاره به روند اجرای این طرح در راستای تأمین امنیت غذایی جامعه، افزود: هویتگذاری دامهای زنده بهصورت حلقههای پلاستیکی با شماره سریالهای ۱۶ رقمی انجام میشود و این کار در تمام روستاها و در تمام دامداریهای سنتی و صنعتی استان با جدیت در حال پیگیری است.
مدیر جهاد کشاورزی سنندج با اشاره به آمار اجرای طرح در این شهرستان تصریح کرد: از ۱۲ هزار واحد دامی در شهرستان سنندج، تاکنون سه هزار واحد دامی پلاکگذاری شدهاند.
رحیمی در ادامه با هشدار نسبت به عدم مشارکت دامداران در این طرح، گفت: اگر هر یک از دامداران و بهرهبرداران در این طرح مشارکت نکنند، در هر نقطهای از استان کردستان یا استانهای دیگر که دام آنها مشاهده شود، بهعنوان دام قاچاق محسوب شده و دام به نفع دولت ضبط خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده جابهجایی دامهای زنده توسط خودرو در جادههای مواصلاتی، بهویژه در مسیرهای منتهی به شهرستانهای مرزی، موضوع را از طریق سامانه تعزیرات با شماره ۱۲۴ اطلاع دهند.
بنا بر این گزارش، شهرستان سنندج رتبه دوم اجرای این طرح را در سطح استان کردستان به خود اختصاص داده است.