باشگاه خبرنگاران جوان- محمدامین حیدری با تأسی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر حمایت و پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان بازرسی پیشگیرانه، راهگشا و مبتنی بر دستگیری از مدیران در جهت رفع مشکلات مردم است، تصریح کرد: در برخورد با فساد هیچ‌گونه تعارف، مصلحت‌اندیشی و مماشاتی وجود ندارد و در چارچوب موازین قانونی و رعایت اصول اخلاق برخوردی قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.

وی با تشریح مدل نظارتی بازرسی کل استان افزود: الگوی نظارت ما بر پایه برنامه‌ریزی، ارائه هشدار‌های به‌موقع نظارتی و مکاتبات سازنده با دستگاه‌های اجرایی استوار است تا ضمن شناسایی آسیب‌ها و خلأ‌ها و ارائه راهکار‌های کارشناسی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم در دستگاه‌های اجرایی متوقف نگردد.

بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در موضوع بحران آب بانه با گره‌گشایی تخصصی و هم‌افزایی در سطح کلان مسئله برطرف شد، در موضوع سد ژاوه نیز که از دغدغه‌های اساسی مردم و مسئولان استان به شمار می‌رود، باید ابعاد موضوع به‌صورت دقیق بررسی و تبیین شود و برای رفع موانع آن از ظرفیت مراجع و مقامات ملی بهره گرفت؛ چرا که حل این‌گونه مسائل از محدوده تصمیم‌گیری صرفاً استانی فراتر بوده و نیازمند اهتمام ویژه در سطح ملی است.

حیدری در ادامه به ضرورت تقویت ناوگان امدادی استان اشاره کرد و گفت: تأمین آمبولانس و خودرو‌های امدادی از نیاز‌های مبرم کردستان است که در این راستا می‌توان از ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد تجاری برای واردات این خودرو‌ها استفاده کرد. در این زمینه رایزنی‌های مؤثری با رئیس اورژانس کشور صورت پذیرفته و تمهیدات لازم جهت انعقاد تفاهم‌نامه و تأمین اعتبارات مربوطه در دست پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات مؤثر نظارتی در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال، نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در شرایط حساس و مقابله با زمین‌خواری اظهار داشت: با پیگیری‌های قاطع این بازرسی کل، در سال گذشته به‌طور قطعی ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و ۴۶۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی و شهری رفع تصرف گردیده و به بیت‌المال اعاده شد.

در ادامه این دیدار، آرش لهونی، استاندار کردستان ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور بازرس کل استان، از نقش تعاملی، وزین و راهگشای بازرسی کل استان در پیشبرد امور اجرایی و پشتیبانی‌های تخصصی به‌عمل‌آمده تجلیل کرد و همراهی این مجموعه در پروژه «قشلاق ـ گریزه» را بسترساز تسریع در اجرا، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و صیانت همه‌جانبه از منافع عمومی دانست.

منبع: بازرسی کل استان