کارشناس داوری درباره قضاوت مهدوی در بازی پرسپولیس و ملوان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری  در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت سید رضا مهدوی در بازی پرسپولیس و ملوان بندر انزلی در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۲۰، گل اول پرسپولیس که با اشتباه مدافع ملوان به ثمر رسید درست بود. همه اخطار‌هایی که داور مسابقه در این بازی داد صحیح بودند. در دقیقه ۲۷، تیوی بیفوما به خاطر ارتکاب چند خطای پشت سر هم باید اخطار می‌گرفت. در دقیقه ۳۵ بازی، گل دوم پرسپولیس به درستی زده شد. در دقیقه ۴۵ بازی، در محوطه جریمه پرسپولیس خطای هندی از سوی کنعانی زادگان  رخ نداد و ادامه بازی درست بود.  

او افزود: در دقیقه ۴۷ بازی،   داور مسابقه به درستی اخطار به فاضلی  یکی از اعضای کادر فنی پرسپولیس داد، اما آقا مهدوی! چرا شما با کادر فنی بحث کردید؟ اگر شما این کار را کنید شاید آن مربی حرف دیگری بزند در آن صورت شما مجبور شوید کارت زرد دوم را بدهید و اخراج کنید. بحث کردن با کادر فنی پرسپولیس اشتباه بود. در دقیقه ۵۴ بازی، در محوطه جریمه ملوان اتفاقی رخ نداد و تصمیم داور صحیح بود. در دقیقه ۵۶، گل سوم پرسپولیس سالم به ثمر رسید. در دقیقه ۶۸ بازی، خطای بازیکن ملوان بر روی بازیکن پرسپولیس که صددرصد اخراج داشت، دلیلی نداشت که داور مسابقه کارت زرد بدهد و بعد  به VAR مراجعه کند و ۳، ۴ دقیقه وقت بازی را بگیرد و در نهایت کارت زرد را به کارت قرمز تبدیل کند. در صورتی که نیاز به VAR نبود و داور مسابقه در صحنه بود و باید تشخیص می‌داد، چون بازیکن ملوان مچ پای محمد عمری بازیکن پرسپولیس را زد و کارت قرمز مستقیم باید به او می‌داد.  

رودنیل بیان کرد: در دقیقه ۷۳ بازی در محوطه جریمه ملوان بندرانزلی اتفاقی رخ نداد و ادامه بازی صحیح بود. داور مسابقه ۲۶ خطا در این بازی گرفت که به درستی این کار را انجام داد. همچنین اعلام ۱۰ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی زیاد بود و باید داور مسابقه ۷ دقیقه وقت اضافه می‌گرفت.  

او در پایان گفت: داوری مهدوی خوب بود و  قضاوت تاثیرگذاری در این بازی نداشت.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی ، داوری مسابقه
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