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شکست‌های زنجیره‌ای لابی رژیم اسرائیل در آمریکا + فیلم

نقش و نفوذ آیپک در انتخابات آمریکا بار دیگر به موضوعی جنجالی تبدیل شده و فاصله گرفتن یک نامزد جمهوری‌خواه در میشیگان از حمایت علنی این لابی، نشانه‌ای از تغییر فضای سیاسی پیرامون حمایت از رژیم اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در انتخابات پیش‌روی مجلس سنای آمریکا در میشیگان، یک نامزد جمهوری‌خواه از دریافت حمایت علنی آیپک خودداری کرده است؛ اقدامی که در شرایط معمول کم‌سابقه به شمار می‌رود. این در حالی است که آیپک میلیون‌ها دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود در ایالت‌های مختلف هزینه می‌کند و در یکی از رقابت‌های انتخاباتی میشیگان نیز حدود ۶۰ میلیون دلار برای حمایت از این نامزد اختصاص داده شده است.

جنگ غزه و افزایش مخالفت با نقش پول‌های سیاسی و لابی‌های حامی اسرائیل، فضای انتخاباتی را برای آیپک دشوارتر کرده است. با وجود تداوم نفوذ سیاسی و مالی این سازمان، برخی نامزدها اکنون برای جلب رأی‌دهندگان ترجیح می‌دهند از حمایت آن فاصله بگیرند و حتی انتقاد از نقش آیپک در سیاست آمریکا را به بخشی از کارزار انتخاباتی خود تبدیل کنند.

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