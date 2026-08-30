باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری اکسیوس به نقل از منابع خود ادعا کرده که جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، در جریان سفر خود به مسکو، برگزاری یک نشست سهجانبه با حضور دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، را مطرح کرده است.
هدف از این نشست سهجانبه پیشنهادی، استفاده از کانالهای اطلاعاتی روسیه برای کمک به متقاعد کردن پوتین به منظور ازسرگیری مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا با اوکراین بود. مقامات آمریکایی اندکی پس از این سفر، کییف را در جریان این پیشنهاد قرار دادند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، توضیح داد که پوتین شخصاً با رتکلیف دیدار نکرده است، اگرچه مذاکراتی بین سرویسهای اطلاعاتی دو طرف انجام شده است. سخنگوی کرملین، روز جمعه در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره گفتوگوهایش با پوتین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، هیچ مذاکره جدیدی نداشتهاند.
اوکراین پیشتر از ایده نشست سهجانبه حمایت کرده بود، در حالی که مسکو آن را رد کرده است.
منبع: اکسیوس