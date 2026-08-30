باشگاه خبرنگاران جوان - تأثیر بحران جنگ در تنگه هرمز تنها به افزایش قیمت نفت محدود نمانده و کمبود مواد اولیه، خطوط تولید شرکتهایی مانند تویوتا و صنایع نیمهرسانا در کره جنوبی و تایوان را نیز تحت فشار قرار داده است. اختلال در صادرات آلومینیوم، پتروشیمی و گازهای صنعتی از کشورهای منطقه، هزینه تولید خودرو، هواپیما، منسوجات و تجهیزات پزشکی را افزایش داده و تأمین برخی قطعات و مواد ضروری را دشوارتر کرده است.
این بحران در بخش کشاورزی نیز آثار گستردهای داشته است؛ منطقه خلیج فارس سهم مهمی از تجارت جهانی کود اوره را تأمین میکند و افزایش شدید قیمت آن میتواند هزینه تولید محصولات اساسی مانند گندم، برنج و ذرت را بالا ببرد. همزمان کاهش عرضه هلیوم و دیگر گازهای صنعتی، صنایع پیشرفته و تولید تراشه در آسیا را با چالش روبهرو کرده و نشان داده است که اختلال در یک مسیر حیاتی مانند تنگه هرمز میتواند موجی از بحران را در زنجیره تأمین جهانی ایجاد کند.