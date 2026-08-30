شهروندخبرنگار ما تصاویری از جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت در شهر گراش استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شب میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و در ایام هفته وحدت جشن باشکوهی با حضور علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن، مسئولان شهرستان گراش و شهرستان‌های همجوار و جمعی از مردم شیعه و اهل‌سنت برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و ترویج فرهنگ وحدت، همدلی و برادری میان مسلمانان برگزار شد و حضور پرشور مردم از مذاهب مختلف، جلوه‌ای زیبا از اتحاد و انسجام در منطقه را به نمایش گذاشت.

حضور در کنار یکدیگرِ علمای شیعه و اهل‌سنت، مسئولان شهرستان‌های گراش و شهرستان‌های همجوار و مردم منطقه، جلوه‌ای ماندگار از برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز در جنوب فارس را رقم زد.

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منبع: حجت نهاوندی - فارس

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