شهروندخبرنگار ما تصاویری از جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت در شهر گراش استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شب میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و در ایام هفته وحدت جشن باشکوهی با حضور علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن، مسئولان شهرستان گراش و شهرستان‌های همجوار و جمعی از مردم شیعه و اهل‌سنت برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و ترویج فرهنگ وحدت، همدلی و برادری میان مسلمانان برگزار شد و حضور پرشور مردم از مذاهب مختلف، جلوه‌ای زیبا از اتحاد و انسجام در منطقه را به نمایش گذاشت.
حضور در کنار یکدیگرِ علمای شیعه و اهل‌سنت، مسئولان شهرستان‌های گراش و شهرستان‌های همجوار و مردم منطقه، جلوه‌ای ماندگار از برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز در جنوب فارس را رقم زد. 

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حجت نهاوندی - فارس

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در گراش

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، میلاد پیامبر (ص) ، سوژه خبری
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