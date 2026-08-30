نتایج اولیه همه‌پرسی روز شنبه، اکثریت اندکی (۵۰.۵ درصد) را نشان می‌دهد که از ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.

شبکه دولتی RUV گزارش داد که نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند، اکثریت اندکی را نشان می‌دهد که با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا موافق هستند، در حالی که شمارش آرا ادامه دارد.

آخرین نتایج نشان داد که ۴۶٬۵۸۹ رأی، معادل ۵۰٫۵ درصد، از ازسرگیری مذاکرات الحاق حمایت می‌کنند، در حالی که ۴۵٬۶۸۲ رأی، معادل ۴۹٫۵درصد، با این پیشنهاد مخالف هستند.

حمایت از ازسرگیری مذاکرات در حوزه انتخاباتی ریکیاویک شمالی قوی‌ترین است، جایی که ۵۹٫۴درصد از رأی‌دهندگان از این پیشنهاد حمایت می‌کنند. بیشترین مخالفت نیز در حوزه انتخاباتی جنوبی است، جایی که ۶۰٫۱درصد با آن مخالف هستند.

حوزه انتخاباتی جنوب‌غربی که حدود ۳۰درصد از رأی‌دهندگان ایسلند را تشکیل می‌دهد، به طور مساوی تقسیم شده بود.

شعب رأی‌گیری روز شنبه پس از آغاز رأی‌گیری از ساعت ۹ صبح، ساعت ۱۰ شب به وقت محلی (۲۲۰۰ به وقت جهانی) بسته شدند.

حدود ۴۰۰٬۰۰۰ ایسلندی واجد شرایط رأی‌دهی بودند.

این همه‌پرسی تعیین نمی‌کند که آیا ایسلند به اتحادیه اروپا می‌پیوندد یا خیر. رأی «بله» اکثریت به دولت این اختیار را می‌دهد که مذاکرات الحاق را از سر بگیرد. هر توافق نهایی عضویت نیاز به تأیید در یک همه‌پرسی دوم دارد.

ایسلند در سال ۲۰۰۹، پس از فروپاشی سیستم بانکی خود در بحران مالی جهانی، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. مذاکرات الحاق در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، اما سه سال بعد، پس از روی کار آمدن یک دولت ضداتحادیه اروپا، به حالت تعلیق درآمد. در سال ۲۰۱۵، ریکیاویک به بروکسل اطلاع داد که دیگر تمایلی به در نظر گرفتن به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا ندارد.

با این حال، به گزارش مرکز سیاست اروپا (EPC)، کمیسیون اروپا بر این باور است که درخواست عضویت ایسلند همچنان از نظر قانونی معتبر است و مذاکرات تنها به حالت تعلیق درآمده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: همه پرسی ، عضویت در اتحادیه اروپا ، ایسلند
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