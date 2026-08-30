یونان و رژیم صهیونیستی قرار است قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های یونان و رژیم صهیونیستی گزارش داده‌اند که یونان و اسرائیل قرار است روز دوشنبه در تل‌آویو قرارداد‌هایی را برای توسعه سامانه دفاع هوایی و موشکی چندلایه موسوم به سپر آشیل به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار امضا کنند.

این قرارداد در ۲۳ ژوئیه توسط شورای امور خارجه و دفاع دولت یونان (KYSEA) تصویب شد.

روزنامه یونانی Ekathimerini گزارش داد که این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که دارایی‌های موجود یونان - از جمله سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پهپاد‌هایی که از قبل در تأسیسات نظامی در جزایر و سرزمین اصلی مستقر شده‌اند - را با پلتفرم‌های دفاع هوایی ساخت اسرائیل ترکیب کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سامانه دفاع هوایی ، یونان
خبرهای مرتبط
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
ادعای شین بت درباره «تهدید قابل توجه» علیه پسر نتانیاهو
شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای شین بت درباره «تهدید قابل توجه» علیه پسر نتانیاهو
پشیمانی فزاینده رأی‌دهندگان نسل زد به ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
ترکیه سفیر اوکراین را در پی افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه احضار کرد
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده حماس در مرکز غزه
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
روسیه از انهدام ده‌ها پهپاد اوکراینی خبر داد
مذاکرات پیشرفته لهستان و آمریکا برای انتقال زنجیره تولید پاتریوت
طوفان در قبرس یک کشته بر جای گذاشت
نیوزویک: حمایت از ترامپ در آمریکا ضعیف‌تر و محتاطانه‌تر شده است 
تداوم حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان
آخرین اخبار
نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند: موافقت ۵۰.۵ درصدی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا
وزیر دفاع کره شمالی از سمت خود برکنار شد
ادعای اکسیوس: رئیس سیا در مسکو پیشنهاد نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح کرد
روسیه از انهدام ده‌ها پهپاد اوکراینی خبر داد
ادعای شین بت درباره «تهدید قابل توجه» علیه پسر نتانیاهو
پشیمانی فزاینده رأی‌دهندگان نسل زد به ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
طوفان در قبرس یک کشته بر جای گذاشت
تداوم حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده حماس در مرکز غزه
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
ترکیه سفیر اوکراین را در پی افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه احضار کرد
نیوزویک: حمایت از ترامپ در آمریکا ضعیف‌تر و محتاطانه‌تر شده است 
مذاکرات پیشرفته لهستان و آمریکا برای انتقال زنجیره تولید پاتریوت
آلمان در حال آماده‌سازی تحریم‌های گسترده علیه روسیه
کرملین: هیچ زمینه‌ای برای بهبود روابط روسیه و اتحادیه اروپا وجود ندارد
باتلاق شش‌ماهه ترامپ در ایران
شروط مقاومت عراق برای همراهی با فرایند ساماندهی سلاح؛ خروج نیروهای آمریکا و ترکیه
پوتین: روسیه و بلاروس به همکاری فعال در عرصه بین‌المللی ادامه می‌دهند
ادامه پیشروی روسیه در شرق اوکراین؛ سه روستای جدید تحت کنترل مسکو درآمد
زلنسکی از ادامه رایزنی‌های پشت‌پرده برای پایان جنگ اوکراین خبر داد
شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر رسید
نفوذ هکر‌ها به شبکه دولتی آلمان
نشریه آمریکایی: جنگ ایران آمریکا را آسیب‌پذیرتر کرده است
شمار کشته‌های سیل نپال به ۶۷۵ نفر رسید
آغاز همه‌پرسی ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا
روزنامه‌نگار آمریکایی: رژیم کی‌یف در میدان نبرد در حال شکست است
فشار آمریکا بر انگلیس با ابزار فالکلند
قمار خروج از باتلاق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
سازمان بین‌المللی دریانوردی: نزدیک به ۶۰۰۰ ملوان در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند
ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان