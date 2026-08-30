یونان و رژیم صهیونیستی قرار است قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانههای یونان و رژیم صهیونیستی گزارش دادهاند که یونان و اسرائیل قرار است روز دوشنبه در تلآویو قراردادهایی را برای توسعه سامانه دفاع هوایی و موشکی چندلایه موسوم به سپر آشیل به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار امضا کنند.
این قرارداد در ۲۳ ژوئیه توسط شورای امور خارجه و دفاع دولت یونان (KYSEA) تصویب شد.
روزنامه یونانی Ekathimerini گزارش داد که این سیستم به گونهای طراحی شده است که داراییهای موجود یونان - از جمله سامانههای دفاع هوایی پاتریوت و پهپادهایی که از قبل در تأسیسات نظامی در جزایر و سرزمین اصلی مستقر شدهاند - را با پلتفرمهای دفاع هوایی ساخت اسرائیل ترکیب کند.
منبع: الجزیره