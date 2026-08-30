باند سارقان خطرناک ایرانشهر منهدم شد

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که رسانه‌های معاند با انتشار روایت‌های جعلی سعی در تطهیر این افراد داشتند، بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد بازداشت این زنان نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل «جرم مشهودِ اخلال در اجرای حکم، مخفی کردنِ سارقان مسلح و مشارکت در سرقت صورت گرفته است.

به گزارش منابع آگاه، مأموران پلیس ایرانشهر در راستای پاکسازیِ مناطق از حضور اشرار و سارقان مسلح، عملیات ویژه‌ای را برای دستگیری اعضای یک باند چهارنفره (شامل ی.ب، ع.ب، ی.ب و فردی به نام م) آغاز کردند. این باند که دارای پرونده‌های متعدد کیفری از جمله سرقت‌های مسلحانه، تیراندازی منجر به جراحت و فروش غیرقانونی سلاح هستند، مدت‌ها بود که با اقدامات خود امنیت کسبه و شهروندان را به مخاطره انداخته بودند.

در جریان ورود پلیس به محلِ اختفای این باند تبهکار، سه تن از زنان حاضر در محل (ش.ب، ص.ب و س.ب) با اقداماتی نظیر ایجاد هیاهو، فحاشی و درگیری فیزیکی، مانع از اجرای مأموریت پلیس شده و سعی کردند با «سپر انسانی» قرار دادنِ خود، مسیر را برای فرار مجرمان اصلی هموار کنند. بازداشت این افراد بر اساس قانون، به جرم «تمرد از دستور پلیس» و «مخفی کردن متهمانِ تحت تعقیب و همچنین مشارکت در سرقت» انجام شده تا از فرار اشرار مسلح به سزای اعمالشان جلوگیری شود، البته یک‌نفر از بانوان به دلیل سن پایین، با هماهنگی و پیگیری صورت گرفته آزاد شده اما سایر افراد در حال حاضر در مرحله سیر مراحل قضایی خود هستند.

رسانه‌های معاند؛ بازویِ تبلیغاتیِ سارقان مسلح

رسانه‌های معاند که همواره در پیِ تبدیلِ «مجرمانِ خطرناک» به «قربانیانِ سیستم» هستند، بلافاصله پس از این عملیات قانونی، با انتشار گزارش‌های کذب، سعی کردند بازداشتِ این حامیانِ اشرار را به عنوان «ضرب‌وشتم شهروندان بی‌گناه» جلوه دهند.

این در حالی است که این رسانه‌ها با آگاهی از سوابق سیاه اعضای این باند، عملا نقش «سخنگوی اشرار» را ایفا می‌کنند تا با ایجاد فضای روانی، مانع از دستگیری سارقان مسلح شوند.

فرماندار ایرانشهر با تأکید بر اینکه «امنیتِ مردم خط قرمز پلیس است»، تصریح کرد: پرونده سوابقِ اعضای این باند تبهکار که شامل تیراندازی‌های منجر به جراحت و سرقت اموال مردم است، روشن است.

سلیم کدخدا افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با کسانی که با اسلحه امنیت جامعه را به بازی گرفته‌اند و همچنین کسانی که با پناه دادن به این اشرار، در جرم آن‌ها مشارکت کرده‌اند، ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد.

دستگاه قضا تأکید دارد که پرونده تمامی افراد بازداشت‌شده (اعم از سارقان اصلی و حامیانِ ممانعت‌کننده از قانون) بر اساس مستندات موجود در حال رسیدگی است و فضاسازی‌های رسانه‌ای در خارج از کشور، هیچ تأثیری بر روند اجرای عدالت نخواهد داشت.

پلیس ایرانشهر نیز اعلام کرد: در بازرسی از مخفیگاه آنان، علاوه بر مقادیر قابل توجهی کالاهای اساسی سرقتی شامل برنج، روغن، رب، چای و پارچه، مواد مخدر از نوع حشیش نیز کشف و ضبط شد. عملیات ردیابی و دستگیری سایر اعضای این باند تا حصول نتیجه نهایی با جدیت ادامه دارد.

منبع: ایرنا