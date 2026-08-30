جشن میلاد نبی مکرم اسلام در افغانستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0648\u062d\u062f\u062a\u060c \u0634\u0627\u0647\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0634\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0634\u06cc\u0639\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0647\u0644 \u0633\u0646\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0648\u062f\u061b \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n\u00a0\n