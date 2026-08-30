باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جشن میلاد نبی مکرم اسلام در افغانستان + فیلم

شیعیان و اهل سنت افغانستان با برگزاری جشن‌های مشترک، جلوه‌ای از همبستگی و وحدت را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - افغانستان در هفته وحدت، شاهد برگزاری جشن‌های مشترک شیعیان و اهل سنت در بسیاری از نقاط کشور بود؛ مراسمی که جلوه‌ای از همدلی و همبستگی مسلمانان را به نمایش گذاشت.

 

مطالب مرتبط
جشن میلاد نبی مکرم اسلام در افغانستان + فیلم
young journalists club

بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

جشن میلاد نبی مکرم اسلام در افغانستان + فیلم
young journalists club

نجف اشرف غرق در نور و سرور میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) + فیلم

جشن میلاد نبی مکرم اسلام در افغانستان + فیلم
young journalists club

جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست‌های زنجیره‌ای لابی رژیم اسرائیل در آمریکا + فیلم
۳۷۱

شکست‌های زنجیره‌ای لابی رژیم اسرائیل در آمریکا + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم
۳۲۲

جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم
۳۰۸

اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم
۲۷۷

وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
۲۶۹

بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha