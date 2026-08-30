باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر میرخلیلی استاد حوزه و امام جماعت مسجد المهدی، به تبیین مفهوم «رحمت للعالمین» در سیره پیامبر اکرم (ص) و کاربست آن در وحدت امروز جهان اسلام پرداخت و با اشاره به آیه ۱۰۷ سوره انبیاء، بر ضرورت فهم جامع قرآن برای جلوگیری از تفسیرهای سطحی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رحمت پیامبر (ص) یک «قانون جهانی» است، اظهارکرد: برای درک صحیح از این رحمت، نمیتوان به یک آیه اکتفا کرد، بلکه باید آیات متعدد قرآن را در کنار هم قرار داد تا معنایی قابل استفاده برای همه بهرهمندان حاصل شود. این رحمت به معنای نرمش بیحد و حصر حتی در برابر مشرکان و منافقان نیست؛ بلکه رحمت توأم با مداراست، ولی هرگز به معنای ترک کامل مبارزه با ظلم و تعرض به ارکان دین و امنیت جامعه نخواهد بود.
امام جماعت مسجد المهدی با اشاره به جایگاه رفیع نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان الگوی کامل بشریت، خاطرنشان کرد: خداوند وجود نازنین پیامبر را در ردیف خودش قرار داده و او را به عنوان الگویی معرفی کرده که هرکس از او پیروی کند، قطعاً به سعادت میرسد؛ چرا که هر حرکت ایشان مستند به وحی الهی و پشتوانه آن است.
وی با بیان اینکه انسان، اشرف مخلوقات است و پیامبر (ص) برای هدایت همه عالم، دلسوزی کرده و زحمات فراوانی متحمل شده است، اظهار کرد: در جایی که کسی به ارکان دین و امنیت جامعه تعرض کند، پیامبر (ص) با صلابت برخورد میکند و حدّ و مرزی برای ایستادگی قائل نیست، اما در غیر این صورت - یعنی زمانی که دشمن مأیوس شده یا حرکتی در چالش با مبانی دین ندارد - دستور دین، محبت و مداراست.
حجتالاسلام میرخلیلی در ادامه، در پاسخ به سوالی درباره موانع وحدت، «خودبرتربینی مذهبی و قومی» را یکی از جدیترین آفتهای فراروی وحدت دانست و با یادآوری خطبه وداع پیامبر (ص) که در آن امتیازات نژادی و قبیلهای نفی شده است، پیشنهاد کرد: کشورهای اسلامی برای تحقق وحدت، باید به سمت ایجاد یک مرجع واحد سیاسی و مذهبی حرکت کنند و زمینههای همکاری اقتصادی، گردشگری و گفتوگوی اعتقادی را میان خود تقویت نمایند.
وی با تأکید بر اینکه «قویترین پایه وحدت در جهان اسلام، شخص خاتم الانبیاء (ص) است که هیچگونه اختلافی در پذیرش ایشان میان مسلمانان وجود ندارد»، افزود: قرآن کریم نیز به عنوان دومین پایه مستحکم، همواره مسلمانان را به رجوع به پیامبر (ص) در هنگام اختلاف دعوت کرده است.
میرخلیلی راه حل اختلافات را چنگ زدن به مسلمات و محکمات قرآن دانست و گفت: پرهیز از مباحث اختلافانگیزی که در طول تاریخ موجب تفرقه شده، ضروری است؛ چراکه هرگونه برخورد تند و اهانتآمیز، موجب کینه و عداوت میشود و این خواست شیطان است، در حالی که قرآن مؤمنان را برادر یکدیگر معرفی میکند.
این استاد حوزه در پایان با اشاره به آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ» تأکید کرد: فرقی نمیکند شیعه باشیم یا اهل سنت یا از هر فرقه دیگری از مسلمین؛ هرکسی که به توحید و نبوت اعتقاد دارد، برادر ماست و اگر با این نگاه به یکدیگر بنگریم، هرگز حاضر نخواهیم شد با توهین یا رفتار نسنجیده، باعث رنجش دیگران و ایجاد کینه و کدورت شویم؛ چراکه شیطان همواره درصدد ایجاد عداوت میان مسلمانان است و هر آنچه به تفرقه دامن بزند، یقیناً در مسیر شیطان قرار گرفتن است.
منبع: ایسنا