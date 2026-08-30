باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه ترکیه در پاسخ به اتهامات وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس حمهور ترکیه بیانیه‌ای شدیداللحن صادر کرد و آنها را «تهمت و دروغ» توصیف کرد که منعکس کننده «ذهنیت بزدلانه و فاسد» است.

در این بیانیه آمده است: «نتانیاهو و باند جنایتکار او که در غزه مرتکب نسل‌کشی شدند و علاوه بر گسترش بی‌سابقه خود در تاریخ خاورمیانه مدرن، شرم تاریخی را برای همه مردم اسرائیل به ارمغان آوردند، مسئول اصلی بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی هستند.» در این بیانیه تأکید شده است که «مصونیت‌هایی که آنها از آن برخوردارند، از نظر قانونی و سیاسی غیرقابل اجرا شده‌اند.»

پیش از این، وزارت امور خارجه اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای به رئیس جمهور ترکیه حمله کرد و او را «دیکتاتور یهودستیز» توصیف کرد که به دنبال گسترش تجاوز خود علیه اسرائیل به سوریه است.

در پاسخ، آنکارا تأکید کرد که «تلاش‌های نهاد‌های اسرائیلی که مانند یک ماشین تبلیغاتی گوبلز عمل می‌کنند، دیگر کافی نیست و جامعه بین‌المللی دیگر دروغ‌های دولت نتانیاهو را باور نمی‌کند.»

وزارت امور خارجه ترکیه اظهار داشت که «تحت رهبری رئیس جمهور ما، ترکیه موضع صادقانه و محکمی در مورد جنایات انجام شده در دوران تصدی نتانیاهو نشان داده است» و تأکید کرد که «به دفاع و بیان حقیقت ادامه خواهد داد.»

این در حالی است که تنش‌ها بین دو طرف به دلیل حملات مداوم اسرائیل به غزه و اختلافات بر سر مسائل منطقه‌ای رو به افزایش است.

منبع: آرتی