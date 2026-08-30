وزارت خارجه ترکیه در پاسخ به اتهامات رژیم صهیونیستی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس حمهور ترکیه بیانیه‌ای شدیداللحن صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه ترکیه در پاسخ به اتهامات وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس حمهور ترکیه بیانیه‌ای شدیداللحن صادر کرد و آنها را «تهمت و دروغ» توصیف کرد که منعکس کننده «ذهنیت بزدلانه و فاسد» است.

در این بیانیه آمده است: «نتانیاهو و باند جنایتکار او که در غزه مرتکب نسل‌کشی شدند و علاوه بر گسترش بی‌سابقه خود در تاریخ خاورمیانه مدرن، شرم تاریخی را برای همه مردم اسرائیل به ارمغان آوردند، مسئول اصلی بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی هستند.» در این بیانیه تأکید شده است که «مصونیت‌هایی که آنها از آن برخوردارند، از نظر قانونی و سیاسی غیرقابل اجرا شده‌اند.»

پیش از این، وزارت امور خارجه اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای به رئیس جمهور ترکیه حمله کرد و او را «دیکتاتور یهودستیز» توصیف کرد که به دنبال گسترش تجاوز خود علیه اسرائیل به سوریه است.

در پاسخ، آنکارا تأکید کرد که «تلاش‌های نهاد‌های اسرائیلی که مانند یک ماشین تبلیغاتی گوبلز عمل می‌کنند، دیگر کافی نیست و جامعه بین‌المللی دیگر دروغ‌های دولت نتانیاهو را باور نمی‌کند.»

وزارت امور خارجه ترکیه اظهار داشت که «تحت رهبری رئیس جمهور ما، ترکیه موضع صادقانه و محکمی در مورد جنایات انجام شده در دوران تصدی نتانیاهو نشان داده است» و تأکید کرد که «به دفاع و بیان حقیقت ادامه خواهد داد.»

 این در حالی است که تنش‌ها بین دو طرف به دلیل حملات مداوم اسرائیل به غزه و اختلافات بر سر مسائل منطقه‌ای رو به افزایش است.

منبع: آرتی

برچسب ها: وزارت خارجه ترکیه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
شروط مقاومت عراق برای همراهی با فرایند ساماندهی سلاح؛ خروج نیروهای آمریکا و ترکیه
ترکیه سفیر اوکراین را در پی افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه احضار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای شین بت درباره «تهدید قابل توجه» علیه پسر نتانیاهو
وزیر دفاع کره شمالی از سمت خود برکنار شد
روسیه از انهدام ده‌ها پهپاد اوکراینی خبر داد
یونان و اسرائیل قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا می‌کنند
ادعای اکسیوس: رئیس سیا در مسکو پیشنهاد نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح کرد
نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند: موافقت ۵۰.۵ درصدی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا
تیراندازی در شمال سوئیس
ترکیه: اتهامات اسرائیل بزدلانه و تلاشی برای توجیه نسل‌کشی در غزه است
آمار کشته‌شدگان سیل نپال به ۷۳۴ نفر رسید
مشاور پوتین: طرح ترامپ برای گرینلند در واقع هدفی فراتر از این جزیره داشت
آخرین اخبار
مشاور پوتین: طرح ترامپ برای گرینلند در واقع هدفی فراتر از این جزیره داشت
ترکیه: اتهامات اسرائیل بزدلانه و تلاشی برای توجیه نسل‌کشی در غزه است
آمار کشته‌شدگان سیل نپال به ۷۳۴ نفر رسید
تیراندازی در شمال سوئیس
یونان و اسرائیل قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا می‌کنند
نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند: موافقت ۵۰.۵ درصدی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا
وزیر دفاع کره شمالی از سمت خود برکنار شد
ادعای اکسیوس: رئیس سیا در مسکو پیشنهاد نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح کرد
روسیه از انهدام ده‌ها پهپاد اوکراینی خبر داد
ادعای شین بت درباره «تهدید قابل توجه» علیه پسر نتانیاهو
پشیمانی فزاینده رأی‌دهندگان نسل زد به ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
طوفان در قبرس یک کشته بر جای گذاشت
تداوم حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده حماس در مرکز غزه
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
ترکیه سفیر اوکراین را در پی افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه احضار کرد
نیوزویک: حمایت از ترامپ در آمریکا ضعیف‌تر و محتاطانه‌تر شده است 
مذاکرات پیشرفته لهستان و آمریکا برای انتقال زنجیره تولید پاتریوت
آلمان در حال آماده‌سازی تحریم‌های گسترده علیه روسیه
کرملین: هیچ زمینه‌ای برای بهبود روابط روسیه و اتحادیه اروپا وجود ندارد
باتلاق شش‌ماهه ترامپ در ایران
شروط مقاومت عراق برای همراهی با فرایند ساماندهی سلاح؛ خروج نیروهای آمریکا و ترکیه
پوتین: روسیه و بلاروس به همکاری فعال در عرصه بین‌المللی ادامه می‌دهند
ادامه پیشروی روسیه در شرق اوکراین؛ سه روستای جدید تحت کنترل مسکو درآمد
زلنسکی از ادامه رایزنی‌های پشت‌پرده برای پایان جنگ اوکراین خبر داد
شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۹ نفر رسید
نفوذ هکر‌ها به شبکه دولتی آلمان
نشریه آمریکایی: جنگ ایران آمریکا را آسیب‌پذیرتر کرده است
شمار کشته‌های سیل نپال به ۶۷۵ نفر رسید
آغاز همه‌پرسی ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا