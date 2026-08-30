مشاور پوتین در گفت‌وگو با تاس اعلام کرد که «طرح گرینلند» دونالد ترامپ، در واقع با هدف قرار دادن بقیه مناطق قطب شمال تحت کنترل آمریکا طراحی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتون کوبیاکوف، مشاور رئیس‌جمهور روسیه و دبیر اجرایی کمیته سازماندهی مجمع اقتصادی شرق، در آستانه برگزاری مجمع اقتصادی شرق (EEF) در گفت‌و‌گو با تاس اعلام کرد که «طرح گرینلند» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در واقع با هدف قرار دادن بقیه مناطق قطب شمال تحت کنترل آمریکا طراحی شده بود.

او گفت: «طرح گرینلند ترامپ که بر اساس یک روایت، توسط اتحادیه اروپا و دانمارک خنثی شد و بر اساس روایتی دیگر، پوششی برای آماده‌سازی حمله به ایران بود، در واقع با هدف قرار دادن بقیه مناطق قطب شمال تحت کنترل آمریکا طراحی شده بود. این شامل گذرگاه شمال‌غربی در شمال کانادا بود که مسئله گرینلند و کانادا را به هم مرتبط می‌ساخت، و شمال اروپا که تا آب‌های روسیه در دریای بارنتز، جایی که مسیر دریایی شمال (NSR) آغاز می‌شود، امتداد دارد. آمریکا فقط در این صورت، حتی با حمایت اسکاندیناوی‌ها، به ویژه نروژی‌هایی که به بریتانیا وابسته هستند، می‌توانست با ظرفیت مسیر دریایی شمال روسیه رقابت کند.»

کوبیاکوف گفت که این پروژه که جایگزینی برای مسیر دریایی شمال از اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس شمالی و در نتیجه به اروپا بود، اکنون به تعویق افتاده است و به روسیه این فرصت را می‌دهد که مزیت‌های رقابتی قابل توجهی به دست آورد.

منبع: تاس

برچسب ها: جزیره گرینلند ، آمریکا و روسیه
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