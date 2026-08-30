شالیکاران مازندرانی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج در کشت اول از شالیزار‌های استان برداشت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه کمیته فنی برنج استان با اشاره به جایگاه نخست استان در تولید برنج کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود در کشت اول سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک برنج در سطح حدود ۲۳۲ هزار هکتار از شالیزار‌های استان تولید شود.

او با بیان اینکه تأمین بذر سالم، استاندارد و گواهی‌شده یکی از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد در واحد سطح است، افزود: توسعه تولید بذور گواهی‌شده و باکیفیت برنج، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری، افزایش عملکرد و در نهایت رشد تولید این محصول راهبردی دارد.

باقری با تأکید بر اهمیت برنج در سبد غذایی کشور، گفت: حمایت از زنجیره تولید بذر و رفع موانع موجود در این بخش باید با جدیت دنبال شود تا کشاورزان بتوانند بذر مناسب و باکیفیت را در زمان مطلوب و با قیمت مناسب دریافت کنند.

برچسب ها: کشت برنج ، تولید برنج
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