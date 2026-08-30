باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم

فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب در نخستین سخنرانی در هفته وحدت به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ع) بازنشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش هایی از نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت در دوران رهبری که مربوط به مهرماه ۱۳۶۸ است بازنشر شده است.

مطالب مرتبط
بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم
young journalists club

«روایت رحمت» پایان یافت؛ سفر موسیقایی «سازینه» تا نوای آیینی میناب

بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم
young journalists club

بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم
young journalists club

وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم

بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم
young journalists club

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست‌های زنجیره‌ای لابی رژیم اسرائیل در آمریکا + فیلم
۳۷۱

شکست‌های زنجیره‌ای لابی رژیم اسرائیل در آمریکا + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم
۳۲۲

جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم
۳۰۸

اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم
۲۷۷

وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم
۲۶۹

بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتدا به نبی مکرم اسلام (ص) در زندگی فردی و اجتماعی + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha