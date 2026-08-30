بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u062e\u0634 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631\u00a0\u0647\u0641\u062a\u0647 \u0648\u062d\u062f\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f8 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n