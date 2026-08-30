باشگاه خبرنگاران جوان - دوران حرفهای محمد محبی در اروپا وارد فصل جدیدی میشود. این وینگر ۲۷ ساله که پس از پایان قراردادش با روستوف به عنوان بازیکن آزاد به دنبال چالش جدیدی بود، ریهکا را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرده است. انتقال محبی که از دو هفته پیش توسط رسانههای ایرانی و کروات مطرح شده بود، اکنون به مرحله نهایی (تستهای پزشکی) رسیده است.
محبی که در جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور در تمامی دیدارهای ایران و گلزنی مقابل نیوزیلند، نام خود را در سطح بینالمللی مطرح کرد، پیش از توافق با باشگاه کروات، پیشنهادهایی را نیز مورد بررسی قرار داده بود. مدیریت باشگاه ریهکا امیدوار است با نهایی کردن این انتقال در روزهای پیش رو، قدرت هجومی خود را با تکیه بر تجربه بینالمللی محبی تقویت کند.