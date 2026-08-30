باشگاه خبرنگاران جوان - سید کاظم جلیلیان مسوول اورژانس ۱۱۵ بابلسر گفت: پیکر بی جان سومین تبعه اهل افغانستان که از شامگاه جمعه به همراه دوستانش در دریای خزر غرق شده بود، بعد از ساعت‌ها جست‌و‌جو در ساحل بابلسر در منطقه علی آباد میر کشف شد.

او افزود: پیکر بی جان ۲ تبعه افغان دیگر شامگاه شنبه در ساحل بابلسر کشف شده بود و جست‌و‌جو برای یافتن پیکر سومین غرق شده امروز ادامه یافت.

مسوول اورژانس ۱۱۵ بابلسر گفت: به گفته یکی از تبعه، چهار تبعه اهل افغانستان از شامگاه جمعه در دریای خزر غرق شدند که یکی از آنها در همان لحظه نجات یافت و جست‌و‌جو برای یافتن سه تبعه دیگر به سرعت آغاز شده بود.

منبع:ایرنا