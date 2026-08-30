بازیکن اهل کنگو امسال با حضور مهدی تارتار روی نیمکت فنی سرخپوشان متحول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیوی بیفوما بازیکن اهل کنگو در فصل گذشته عملکرد مناسبی نداشت و تنها یک گل در لیگ نیمه تمام فصل قبل به ثمر رسید و حتی گفته می‌شد این بازیکن با آمار ضعیفش جایی در ترکیب پرسپولیس در فصل جاری ندارد، اما به یک باره ورق برگشت و بیفوما به ستاره سرخپوشان در فصل جدید تبدیل شد.

حضور مهدی تارتار در نیمکت فنی سرخپوشان باعث شده که بیفوما متحول شود و این بازیکن در ۴ بازی قبلی عملکرد درخشانی داشته و در برد سرخپوشان نقش بسزایی را ایفا کرده است.

بیفوما اوج درخشش خود را در بازی با ملوان نشان داد؛ جایی که این بازیکن علاوه بر به ثمر رساندن یکی از گل‌های تیمش، بار‌ها با حرکات و پاس‌های خود بازیکنان پرسپولیس را در موقعیت گلزنی قرار داد و یکی از مهره‌های تأثیرگذار تیم تارتار بود.

نکته قابل توجه درباره بیفوما این است که او در تیم تارتار صرفاً به عنوان یک بازیکن صاحب تکنیک و نفوذی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه در فاز هجومی وظایف مشخصی دارد و تلاش می‌کند با حرکات خود برای دیگر بازیکنان نیز موقعیت‌سازی کند.

به نظر می‌رسد این بازیکن کاملاً متوجه شده که تارتار چه انتظاری از او دارد و همین مسئله باعث شده نمایش‌های او نسبت به فصل گذشته تفاوت محسوسی داشته باشد.

بیفوما که تا چند ماه قبل یکی از گزینه‌های جدایی از پرسپولیس محسوب می‌شد، حالا در شروع فصل جدید به یکی از مهره‌های کلیدی این تیم تبدیل شده است. روندی که نشان می‌دهد تغییر کادر فنی و اعتماد سرمربی جدید می‌تواند شرایط یک بازیکن را به طور کامل تغییر دهد.

با توجه به عملکرد بیفوما در چهار هفته ابتدایی و به‌خصوص نمایش او مقابل ملوان، انتظار می‌رود نقش این بازیکن در برنامه‌های تاکتیکی تارتار در ادامه فصل پررنگ‌تر شود و او یکی از بازیکنانی باشد که سرمربی پرسپولیس حساب ویژه‌ای روی توانایی‌هایش باز کرده است.