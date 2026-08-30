خادمان حرم مطهر بانوی کرامت به مناسبت عید میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام پس از آیین خطبه خوانی ضریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها را گل آرایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -همزمان با فرارسیدن هفدهم ربیع الاول،سالروز میلاد با سعادت و فرخنده  حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب شیعه، امام جعفر صادق (ع)، مراسم خطبه خوانی و گل آرایی ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در حرم مطهر بانوی کرامت  برگزار شد .

این آیین معنوی با حضور خادمان و زائران این بارگاه ملکوتی، جلوهای از ارادت و عشق به خاندان عصمت و طهارت بود. در این مراسم، ضریح مطهر کریمه اهلبیت (س) با گلهای تازه و خوشبو آراسته شد تا عطر ولایت و امامت در فضای حرم طنین انداز شود .

گفتنی است علاوه بر آیین خطبه خوانی و گل آرایی، برنامه های متنوع دیگری از جمله جشنهای شب میلاد با سخنرانی و مدیحه سرایی در حرم مطهر برای زائران تدارک دیده شده بوداست  تا این عید بزرگ اسلامی با شکوه هرچه تمامتر گرامی داشته شود .

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: خطبه خوانی ، حرم حضرت معصومه (س)
خبرهای مرتبط
آغاز دهه کرامت با خطبه خوانی خادمان حرم حضرت معصومه(س)+تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نواخته شدن نقاره‌های حرم حضرت معصومه(س) در شب عید میلاد پیامبر مهربانی‌ها+فیلم
سقوط در دل صخره‌های کوه خضر؛ مأموریت نفس‌گیر اورژانس قم برای نجات یک جان
آخرین اخبار
سقوط در دل صخره‌های کوه خضر؛ مأموریت نفس‌گیر اورژانس قم برای نجات یک جان
نواخته شدن نقاره‌های حرم حضرت معصومه(س) در شب عید میلاد پیامبر مهربانی‌ها+فیلم
از توانمندی تا نمایشگاهی که رنگ امید دارد
ممنوعیت تردد موتورهای سنگین در قم به دستور قضایی
ثبت ۱۴ وقف جدید در استان قم / طرح بیابان زدایی اوقاف برای مهار گرد و غبار کلید خورد