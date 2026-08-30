خادمان حرم مطهر بانوی کرامت به مناسبت عید میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه السلام پس از آیین خطبه خوانی ضریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها را گل آرایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -همزمان با فرارسیدن هفدهم ربیع الاول،سالروز میلاد با سعادت و فرخنده حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب شیعه، امام جعفر صادق (ع)، مراسم خطبه خوانی و گل آرایی ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد .

این آیین معنوی با حضور خادمان و زائران این بارگاه ملکوتی، جلوهای از ارادت و عشق به خاندان عصمت و طهارت بود. در این مراسم، ضریح مطهر کریمه اهلبیت (س) با گلهای تازه و خوشبو آراسته شد تا عطر ولایت و امامت در فضای حرم طنین انداز شود .

گفتنی است علاوه بر آیین خطبه خوانی و گل آرایی، برنامه های متنوع دیگری از جمله جشنهای شب میلاد با سخنرانی و مدیحه سرایی در حرم مطهر برای زائران تدارک دیده شده بوداست تا این عید بزرگ اسلامی با شکوه هرچه تمامتر گرامی داشته شود .