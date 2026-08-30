باشگاه خبرنگاران جوان - یک مطالعه جدید می‌گوید این کار ممکن است در لحظه به شما کمک کند، اما در درازمدت می‌تواند به حافظه شما آسیب برساند.

محققان اخیراً گزارش داده‌اند که گرفتن عکس یا اسکرین‌شات در طول یک تجربه با خاطرات بدتر از اطلاعات یا رویداد خاص مرتبط است.

«سوفیا فابریزیو»، محقق ارشد و دکترای روانشناسی در دانشگاه بینگهمتون در نیویورک، در یک بیانیه خبری گفت: «اگر به طور فعال آن تصاویر را به عنوان نشانه‌هایی برای بازیابی دقیق حافظه مرور نکنید، بعید است که برای شما مفید باشد.»

محققان گفتند این «اثر اختلال در گرفتن عکس» زمانی رخ می‌دهد که یک عکاس عکس‌هایی را که گرفته است مرور نمی‌کند.

محققان گفتند افراد می‌توانند با استفاده از عکس‌ها برای بازیابی و مرور خاطرات، حافظه بلندمدت خود را تقویت کنند.

با این حال، اکثر افراد روزانه حدود ۲۰ عکس می‌گیرند. محققان گفتند با حدود ۲۰۰۰ حافظه ذخیره شده در یک گوشی هوشمند معمولی، این تعداد بسیار زیاد است که بتوان از آن برای بهبود حافظه استفاده کرد.

محققان برای بررسی ارتباط بین عکس گرفتن و حافظه، هفت آزمایش انجام دادند.

برخی از شرکت‌کنندگان تصاویری از آثار هنری گرفتند و سپس حافظه آنها مورد آزمایش قرار گرفت. برخی دیگر مسائل ریاضی را حل کردند تا ببینند قدرت مغز آنها در کنار تصاویر گرفته شده چگونه کار می‌کند.

محققان نتیجه گرفتند که هیچ یک از آزمایش‌ها، مزایای واضحی از گرفتن اسکرین شات برای حافظه نشان ندادند.

فابریزیو گفت: «در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ما احتمالاً با فشار دادن یک دکمه به حافظه خود برای اطلاعات و تجربیات آسیب می‌رسانیم و این اختلال حتی ممکن است فراتر از آنچه ثبت می‌شود، باشد.»

محققان پیشنهاد کردند افرادی که می‌خواهند حافظه خود را هوشیار نگه دارند، باید به جای آن یک قلم و کاغذ بردارند.

به گفته محققان، یادداشت‌برداری افراد را مجبور می‌کند تا اطلاعات را در نقاط قابل مدیریت پردازش و سازماندهی کنند و ارتباطات را ترسیم کنند.

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که نوشتن چیزی می‌تواند به همان نوع تخلیه شناختی که با استفاده از تصاویر رخ می‌دهد، کمک کند. به همین دلیل است که فرد تولد دوستش را پس از اضافه کردن آن به تقویم یا شماره تلفن پس از قرار دادن آن در لیست مخاطبین فراموش می‌کند.

محققان گفتند که بررسی منظم اسکرین شات‌ها و عکس‌هایی که گرفته‌اید نیز ممکن است به حفظ حافظه کمک کند.

منبع: مهر