شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور حماسی مردم انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب میلاد با سعادت پیامبر ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی (ص) صد وهشتاد و دومین قرار شبانه در شهرستان ماهدشت استان البرز با شور ونشاط خاصی برگزار شد و مردم انقلابی این شهرستان همانند سایر نقاط کشور با سر دادن شعار‌های حماسی، به فرمان رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند.
به همین مناسبت در حاشیه این مراسم آسمان این شهرستان نورافشانی شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

حضور حماسه آفرین ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

آتش بازی در شب مبعث

مراسم آتش بازی

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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