باشگاه خبرنگاران جوان - در شب میلاد با سعادت پیامبر ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی (ص) صد وهشتاد و دومین قرار شبانه در شهرستان ماهدشت استان البرز با شور ونشاط خاصی برگزار شد و مردم انقلابی این شهرستان همانند سایر نقاط کشور با سر دادن شعار‌های حماسی، به فرمان رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند.

به همین مناسبت در حاشیه این مراسم آسمان این شهرستان نورافشانی شد.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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