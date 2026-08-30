نخستین پروژه دسترسی آسان جانبازان، سالمندان و توان‌یابان کشور به ساحل دریا، همزمان با آخرین روز هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در بابلسر به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - این پروژه با هدف فراهم‌کردن امکان دسترسی آسان و برابر افراد دارای معلولیت، جانبازان و توان‌یابان به ساحل دریای بابلسر اجرا شده و به عنوان یکی از طرح‌های شاخص در حوزه عدالت اجتماعی، نشاط عمومی و گردشگری فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ابراهیم قاسم‌زاده شهردار بابلسر، با اشاره به اجرای این طرح برای نخستین‌بار در سطح سواحل کشور، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شده و با هدف فراهم‌سازی امکان استفاده آسان‌تر و ایمن‌تر افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان از ساحل، امروز به بهره‌برداری رسید.

فرماندار بابلسر نیز در این آئین با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به جامعه معلولان و توان‌یابان، گفت: در دولت، توجه ویژه‌ای به حمایت از افراد دارای معلولیت، ارتقای خدمات رفاهی و توان‌بخشی و افزایش مستمری مددجویان شده است.

ولی‌زاده افزود: اجرای چنین پروژه‌هایی در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور و بهره‌مندی هرچه بیشتر معلولان، جانبازان و سالمندان از امکانات عمومی و فضا‌های گردشگری انجام می‌شود.

این پروژه با حضور قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر، صادقی مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران، رحمانی مدیرکل بهزیستی استان، قاسم‌زاده شهردار بابلسر، اعضای شورای اسلامی شهر، حسین پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابلسر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی گشایش و به بهره‌برداری رسید.

برچسب ها: جانبازان و معلولین ، دریای خزر
خبرهای مرتبط
مجتمع‌های خدماتی رفاهی مازندران برای معلولان مناسب سازی شد
مناسب سازی سواحل آزاد شده در دستور کار دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تداوم عملیات جست‌وجوی کوهنورد مفقودشده در قله دماوند
گشایش فاز اول پارک جنگلی میرودسر و واحد‌های اقامتی شهرداری بهنمیر + فیلم
ممنوعیت کشت دوم برنج در مازندران
حال و هوای پاییزی در مازندران
پیکر بی‌جان سه تبعه خارجی در ساحل بابلسر کشف شد
پیش‌بینی تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک برنج در مازندران
آخرین اخبار
پیش‌بینی تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک برنج در مازندران
پیکر بی‌جان سه تبعه خارجی در ساحل بابلسر کشف شد
ممنوعیت کشت دوم برنج در مازندران
حال و هوای پاییزی در مازندران
تداوم عملیات جست‌وجوی کوهنورد مفقودشده در قله دماوند
گشایش فاز اول پارک جنگلی میرودسر و واحد‌های اقامتی شهرداری بهنمیر + فیلم
۴ مربی و بازیکن مازندرانی در اردوی تیم ملی کانوپولو زیر ۲۱ سال
تامین آرد نانوایی‌های مازندران بدون وقفه
معرفی برترین‌های تنیس ساحلی ایران در تنکابن
برخورد قاطع با دریافت هزینه‌های مازاد از کشاورزان
دسترنج شالیکاران به ثمر نشست؛ برداشت ۹۵ درصدی محصول برنج در آمل
آغاز برنامه‌های هفته وقف در مازندران با افتتاح «نمایشگاه شهر وقف» در بابلسر
کنترل مصارف غیرضروری گاز در واحد‌های اقامتی و ویلا‌های خالی از سکنه
رگبار و رعد و برق از عصر فردا در مازندران