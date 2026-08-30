باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - این پروژه با هدف فراهم‌کردن امکان دسترسی آسان و برابر افراد دارای معلولیت، جانبازان و توان‌یابان به ساحل دریای بابلسر اجرا شده و به عنوان یکی از طرح‌های شاخص در حوزه عدالت اجتماعی، نشاط عمومی و گردشگری فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ابراهیم قاسم‌زاده شهردار بابلسر، با اشاره به اجرای این طرح برای نخستین‌بار در سطح سواحل کشور، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شده و با هدف فراهم‌سازی امکان استفاده آسان‌تر و ایمن‌تر افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان از ساحل، امروز به بهره‌برداری رسید.

فرماندار بابلسر نیز در این آئین با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به جامعه معلولان و توان‌یابان، گفت: در دولت، توجه ویژه‌ای به حمایت از افراد دارای معلولیت، ارتقای خدمات رفاهی و توان‌بخشی و افزایش مستمری مددجویان شده است.

ولی‌زاده افزود: اجرای چنین پروژه‌هایی در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور و بهره‌مندی هرچه بیشتر معلولان، جانبازان و سالمندان از امکانات عمومی و فضا‌های گردشگری انجام می‌شود.

این پروژه با حضور قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر، صادقی مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران، رحمانی مدیرکل بهزیستی استان، قاسم‌زاده شهردار بابلسر، اعضای شورای اسلامی شهر، حسین پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابلسر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی گشایش و به بهره‌برداری رسید.