رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت که توافق نفتی حاصل شده با آمریکا به مدت ۲۵ سال پابرجا خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت که توافق نفتی حاصل شده با آمریکا به مدت ۲۵ سال پابرجا خواهد ماند و هدف آن افزایش تولید روزانه نفت این کشور به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه است.

رودریگز روز شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی دولتی VTV درباره آنچه که آن را توافق نفتی «تاریخی» حاصل شده با آمریکا توصیف کرد، اظهار نظر کرد.

او مدعی شد: «هدف ما این است که با امضای قرارداد‌های بزرگ دیگری که شامل شرکت‌های بزرگی مانند شورون، رپسول، انی، شل و بی‌پی می‌شود، حتی فراتر برویم. ما می‌خواهیم به یک قدرت انرژی تبدیل شویم. به طور مشخص، این بدان معناست که تقریباً ۱۹ دلار برای هر بشکه تولید و فروخته شده مستقیماً به کشور ما خواهد رسید.»

رودریگز با اشاره به سهم مورد انتظار این توافق در اقتصاد ونزوئلا، گفت که بر اساس قیمت نفت ۶۵ دلار در هر بشکه، این کشور می‌تواند ۲۰۹.۳۳۵ میلیارد دلار درآمد از این توافق کسب کند.

رودریگز گفت که این پروژه شامل توسعه هشت میدان نفتی خام در کمربند نفتی اورینوکو است که بیش از ۵۵۰۰۰ کیلومتر مربع (۲۱۲۳۵ مایل مربع) در شرق و شرق-مرکز ونزوئلا را در بر می‌گیرد.

او گفت که این توافق‌نامه نرخ حق امتیاز حداقل ۱۶٪ و نرخ مالیات بر درآمد ۳۴٪ را در نظر گرفته است و افزود که این شرایط بهبود اقتصادی ونزوئلا را تسریع می‌کند.

رودریگز از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به خاطر تلاش‌هایشان برای دستیابی به این توافق تشکر کرد و گفت: «هر طرف هر کاری که از دستش بر می‌آمد انجام داد. باید کاملاً واضح باشد که ونزوئلا مالکیت و حاکمیت خود را بر منابع خود حفظ می‌کند.»

رودریگز افزود که ایالات متحده سرمایه، فناوری و ظرفیت عملیاتی را برای تسریع بهبود بخش استراتژیک نفت ونزوئلا که به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است، فراهم خواهد کرد.

رودریگز با تأکید بر اینکه دولت با ونزوئلایی‌ها شفاف خواهد بود، گفت که آنها «حق دارند بدانند چه مقدار سرمایه‌گذاری می‌شود، چه مقدار تولید می‌شود، دولت چقدر درآمد دریافت می‌کند و شرایط برای اپراتور‌ها چیست.»

ترامپ روز جمعه گفت که واشنگتن توافقی را با ونزوئلا برای تضمین کنترل اکثریت بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده نهایی کرده است.

او در پلتفرم رسانه اجتماعی خود نوشت: «ایالات متحده آمریکا به تازگی با کشور ونزوئلا در مورد بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده است.»

او از روبیو و پیت هگزت، وزیر جنگ به خاطر همکاری با رودریگز برای نهایی کردن این معامله قدردانی کرد. رودریگز در ماه ژانویه پس از عملیات نظامی ایالات متحده برای ربودن رئیس جمهور نیکلاس مادورو، به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد.

ترامپ ادعا کرد که این معامله از طریق همکاری با صنایع خصوصی حاصل شده و هیچ هزینه‌ای برای مالیات دهندگان آمریکایی نخواهد داشت. او ادعا کرد که این معامله ذخایر نفت موجود ایالات متحده را بیش از دو برابر می‌کند و در درازمدت "قیمت بنزین را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد" و در عین حال رفاه را در این کشور آمریکای جنوبی ارتقا می‌دهد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ونزوئلا ، قرارداد نفتی
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