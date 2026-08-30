تیم ملی تکواندوی بانوان هشت‌ نفره کشورمان تنها با کسب یک مدال نقره و یک برنز به کار خود در چین پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده تیم هشت ‌نفره تکواندو بانوان ایران در سومین دوره مسابقات آزاد بین‌المللی زنان جهان در چین، با کسب یک مدال نقره و یک برنز و حذف شش نماینده بسته شد.

این مسابقات با حضور ۳۹۱ تکواندوکار از ۵۸ کشور به میزبانی شهر تائویان چین برگزار شد و تیم ایران با هشت تکواندوکار در این مسابقات شرکت کرد.

در روز پایانی، ناهید کیانی و هستی محمدی در وزن ۵۷- کیلوگرم و ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم با شکست برابر رقبای خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

پیش‌ازاین نیز ساینا کریمی، نسترن ولی‌نژاد، یلدا ولی‌زاده و فاطمه ابراهیمی از جدول مسابقات حذف شده بودند تا تنها حنا زرین‌کمر با کسب مدال نقره و ساغر مرادی نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم با مدال برنز برای کشورمان در این رقابت‌ها روی سکو رفتند.

برچسب ها: تکواندو بانوان ، مسابقات تکواندو
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