باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال اینترمیامی در هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ آمریکا در شرایطی پذیرای مونترئال بود که این بازی در نهایت با برتری قاطع میامی همراه شد.

در این بازی و در دقیقه ۲۰ کاسمیرو روی یک ضربه کرنر موفق شد با ضربه سر اولین گل بازی را به ثمر برساند.

در ادامه مونترئال بازی را به تساوی کشاند اما آتش‌بازی اینترمیامی مسی و هم‌تیمی‌هایش از دقیقه ۴۰ آغاز شد و در نهایت برد پرگل این تیم را رقم زد. مسی در این بازی در دقیقه ۴۰ اولین گل خود را از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری ۲ بر یک میامی به پایان برسد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۱ میامی روی خلاقیت فردی مسی به گل سوم خود دست یافت. در ادامه مسی ۲ گل دیگر زد تا در کنار سوارز و الکساندر شاو سهم به‌سزایی در برتری ۷ بر یک تیمش داشته باشد.