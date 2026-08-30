تیم فوتبال اینترمیامی با درخشش فوق‌ستاره آرژانتینی خود ۷ بر یک مونترئال را شکست داد تا بازهم لیونل مسی مورد توجه رسانه‌ها و هواداران فوتبال قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال اینترمیامی در هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ آمریکا در شرایطی پذیرای مونترئال بود که این بازی در نهایت با برتری قاطع میامی همراه شد.

در این بازی و در دقیقه ۲۰ کاسمیرو روی یک ضربه کرنر موفق شد با ضربه سر اولین گل بازی را به ثمر برساند.

در ادامه مونترئال بازی را به تساوی کشاند اما آتش‌بازی اینترمیامی مسی و هم‌تیمی‌هایش از دقیقه ۴۰ آغاز شد و در نهایت برد پرگل این تیم را رقم زد. مسی در این بازی در دقیقه ۴۰ اولین گل خود را از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری ۲ بر یک میامی به پایان برسد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۱ میامی روی خلاقیت فردی مسی به گل سوم خود دست یافت. در ادامه مسی ۲ گل دیگر زد تا در کنار سوارز و الکساندر شاو سهم به‌سزایی در برتری ۷ بر یک تیمش داشته باشد.

برچسب ها: لیونل مسی ، اینترمیامی
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آرژانتین ۳ - ۲ مصر/ آلبی سلسته رویایی‌ترین کامبک جام را رقم زد + فیلم
پایان یک رؤیای بزرگ / اشک‌های مسی در شب خداحافظی با جام جهانی
طعنه غیر مستقیم فیگو به رونالدو در مورد مسی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خلیلی: دنیل گرا با نامه کتبی اوسمار به پرسپولیس آمد
اخراج بازیکن ملوان نیاز به VAR نداشت/ پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد
سرگیف: دربی یک جنگ است
آتش‌بازی مسی و برد ۷ بر یک میامی برابر مونترئال
مقصد جدید محبی مشخص شد
امسال سرخابی‌ها فوتبال قشنگی بازی می‌کنند/ دربی همیشه حساس است
بیفوما از بازیکن مازاد به ستاره پرسپولیس تبدیل شد
پایان کار تکواندوی زنان ایران در چین با یک نقره و برنز
پرسپولیس صاحب ترسناک‌ترین خط حمله لیگ شد
استقلال راهی کمیته انضباطی شد
آخرین اخبار
پرسپولیس صاحب ترسناک‌ترین خط حمله لیگ شد
استقلال راهی کمیته انضباطی شد
آتش‌بازی مسی و برد ۷ بر یک میامی برابر مونترئال
پایان کار تکواندوی زنان ایران در چین با یک نقره و برنز
بیفوما از بازیکن مازاد به ستاره پرسپولیس تبدیل شد
مقصد جدید محبی مشخص شد
حیدری: برای حفظ جان مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم
امسال سرخابی‌ها فوتبال قشنگی بازی می‌کنند/ دربی همیشه حساس است
اخراج بازیکن ملوان نیاز به VAR نداشت/ پنالتی برای پرسپولیس رخ نداد
خلیلی: دنیل گرا با نامه کتبی اوسمار به پرسپولیس آمد
سرگیف: دربی یک جنگ است
کرمپور: برای سربلندی گلف ایران در ناگویا تمام تلاشمان را می‌کنیم + فیلم
جباری: اورونوف بازیکنی نیست که بخواهد ناراحت شود
عربی: با ۳ تالوکار جوان و باانگیزه راهی ناگویا می‌شویم + فیلم
تیکدری: فقط به برد در بازی دربی فکر می‌کنیم
پرسپولیس بزرگتر از همه بازیکنان است/ اورونوف باید تلاشش را بیشتر کند
عملکرد فاجعه‌باری مقابل پرسپولیس داشتیم
شهرکی؛ بانوی تاریخ‌ساز گلف ایران در ناگویا
واکنش جلالی به احتمال حضورش در دربی
تاتنهام ۰ - ۲ نیوکاسل/ دی‌زربی روی دور باخت + فیلم
قالیباف: جوانان ایرانی ثابت کردند هیچ میدان بزرگی برای‌شان دست‌نیافتنی نیست
پیروزی دورتموند و لاپیزیگ مقابل هامبورگ و مونشن گلادباخ + فیلم
دنیامالی: کاروان ایران با قدرت در بازی‌های آسیایی حضور خواهد داشت/ یک سوم کاروان را بانوان تشکیل می‌دهند + فیلم
توقف ذوب آهن مقابل فجر/ تساوی خانگی مس برابر آبادانی‌ها
مناف هاشمی: تا ماه آینده ۷۰ درصد بودجه فدراسیون‌ها واریز می‌شود + فیلم
برتری اکسلسیور در برابر اسپارتا روتردام در حضور ۳۰ دقیقه‌ای جهانبخش
نبی: باشگاه های که با تیم امید همکاری نکنند به کمیته انضباطی معرفی می شوند + فیلم
لیائو راهی گالاتاسرای شد
شکوری: تیم امید اردوی مرداد را به دلیل لیگ از دست داد + فیلم
پیام دنیامالی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران