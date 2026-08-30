باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین شب رویداد هنری «روایت رحمت» شنبه (هفتم شهریورماه) با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سیدضیا هاشمیمعاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، مهدی شفیعیمعاون امور هنری وزارت ارشاد، ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاونت فرهنگی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت هنری، جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان با اجرای سیدعباس سجادی در محوطه تئاتر شهر برگزار شد.

این رویداد هنری که همزمان با ایام هفته وحدت و ولادت پیامبر اکرم(ص) برگزار شد، در شب پایانی نیز با تکیه بر تنوع فرهنگی و موسیقایی مناطق مختلف ایران ادامه یافت و گروه‌هایی از نقاط گوناگون کشور، روایت خود را از موسیقی و آیین‌های بومی ارائه کردند.

در ابتدای برنامه، گروه «سازینه» روی صحنه رفت، گروهی متشکل از تعداد زیادی نوازندگان زن و مرد که با پوشش‌های محلی و فضایی برگرفته از فرهنگ اقوام مختلف کشور، اجرایی متنوع و ریتمیک را ارائه کردند. اجرای این گروه را می‌توان سفری موسیقایی از شمال تا جنوب ایران دانست، سفری که در آن قطعاتی با حال‌وهوای مناطق مختلف کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

«سازینه» که ترکیبی از هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی است، سال ۱۴۰۰ از یکی از قطعات خود رونمایی کرده بود، قطعه‌ای که به گفته عوامل، با وجود آماده بودن، تاکنون فرصت اجرای صحنه‌ای پیدا نکرده بود و در این رویداد برای نخستین بار پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در ادامه برنامه، بخش نقالی با اجرای سیدمهرداد کاووسی از همدان با عنوان «میرعاشقی» روی صحنه رفت. پس از آن نیز کلیپی از برگزاری سه شب گذشته‌ رویداد «روایت رحمت» رویداد برای حاضران پخش شد.

اجرای گروه «دفافان» از دیگر بخش‌های موسیقایی این شب بود که همچون شب‌های گذشته با دف‌نوازی و قطعات آیینی، فضای متفاوتی را در محوطه تئاتر شهر ایجاد کرد.

از میناب تا تهران، اجرای هنرمندانی که داغ فرزندانشان را در دل داشتند

یکی از بخش‌های تأثیرگذار شب پایانی «روایت رحمت»، اجرای گروه موسیقی میناب یا آنامیس هرمزگان بود، گروهی که اعضای آن مسیر طولانی میناب تا تهران را برای حضور در این رویداد طی کرده بودند تا مولودی «ماه برار» را به سرپرستی حسن سبحانی مینابی به روی صحنه ببرند.

سیدعباس سجادی مجری برنامه، پیش از اجرای این گروه با اشاره به مسافت طولانی طی‌شده از سوی هنرمندان میناب گفت: اعضای گروه حدود ۲۵ ساعت در راه بوده‌اند و در حالی خود را به تهران رسانده‌اند که داغ فرزندانشان را در دل دارند اما برای حضور در جشن ولادت پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، این مسیر را طی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آنامیس، نام قدیم میناب بوده است، افزود: هنرمندان مناطق مختلف کشور در «روایت رحمت» حضور پیدا کردند که هر وقت پای وطن در میان بوده آنان با حضور خود نشان داده‌اند، پای ایران ایستاده‌اند.

سجادی همچنین از حاضران خواست به احترام مردم هرمزگان و شهدای مدرسه میناب، اعضای گروه موسیقی میناب را ایستاده تشویق کنند، درخواستی که با همراهی گسترده مخاطبان روبه‌رو شد.

اعضای گروه موسیقی میناب نیز در جریان اجرای خود از حاضران خواستند با دست زدن و همراهی ریتم‌ها در اجرای آنان مشارکت کنند، همراهی که به شکل‌گیری فضای پرشور و صمیمی در محوطه تئاتر شهر انجامید.

این گروه با بهره‌گیری از موسیقی نمایشی و عناصر موسیقایی بومی میناب روی صحنه رفت. اعضای گروه که حدود دو دهه در این حوزه فعالیت دارند، پیش از این نیز در جشنواره‌ها و رویدادهای موسیقایی مختلف حضور داشته و جوایزی را به دست آورده‌اند.

نوای کردستان در «روایت رحمت»

بخش دیگری از برنامه به موسیقی کردستان اختصاص داشت. در این بخش، از مرحوم خلیفه میرزا آغه غوثی از استادان و خوانندگان پیشکسوت موسیقی کردستان و از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی دف که به او لقب پرنده نادر نیز داده بودند، یاد شد و خلیفه عبدالرحمن غوثی فرزند او به همراه گروه، روی صحنه رفت.

این اجرا بخشی از یک سنت موسیقایی چندنسلی بود که در آن میراث موسیقی آیینی و عرفانی کردستان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

در ادامه، پیام عزیزی از هنرمندان حوزه موسیقی آیینی و عرفانی، روی صحنه رفت. این خواننده تاکنون در ۳۲ کشور جهان اجرای زنده داشته که آخرین آن در کشور ترکیه بوده است. او پس از تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، ابراز امیدواری کرد اجرای موسیقی‌های آیینی بتواند به افزایش همدلی و هم‌اندیشی در جامعه کمک کند.

عزیزی موسیقی آیینی را بستری برای نزدیک‌تر شدن مردم به یکدیگر دانست و اجرای خود را در فضایی برگزار کرد که محور اصلی آن وحدت و همدلی بود.

خلق زنده آثار تجسمی در شب پایانی «روایت رحمت»

همزمان با اجرای برنامه‌های صحنه‌ای در آخرین شب رویداد «روایت رحمت»، آثار هنرمندان بخش هنرهای تجسمی نیز در ضلع غربی محوطه تئاتر شهر در معرض دید مخاطبان قرار داشت. هنرمندان این بخش با خلق زنده آثار خود، روند شکل‌گیری آثار تجسمی را در برابر دید حاضران به نمایش گذاشتند و مخاطبان نیز فرصت داشتند از نزدیک شاهد مراحل خلق این آثار باشند.

رویداد هنری «روایت رحمت» به مناسبت هفته وحدت و گرامیداشت یکهزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد(ص) چهارم تا هفتم شهریورماه با بخش‌های مختلف از جمله مجالس نقالی، نمایش‌های خیابانی و آیینی، گروه‌های موسیقی نواحی و موسیقی سنتی و برگزاری کارگاه‌های خلق هنرهای تجسمی شامل نقاشی، خوشنویسی، تذهیب و هنرهای مفهومی با همکاری معاونت‌ها، موسسات، انجمن‌ها و سایر زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری منطقه ۱۱، سازمان زیباسازی شهرداری تهران و حوزه هنری انقلاب اسلامی در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

این رویداد در طول برگزاری تلاش کرد با گردهم آوردن هنرمندانی از مناطق مختلف ایران، بخشی از تنوع فرهنگی و موسیقایی کشور را در کنار مفهوم وحدت و همدلی به مخاطبان ارائه کند.

آیین اختتامیه رویداد هنری «روایت رحمت» نیز هفتم شهریورماه با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مهدی شفیعی معاون امور هنری، محسن جوادی معاون فرهنگی، سفرای برخی از کشورها، جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه با اجرای سیدعباس سجادی در تالار وحدت برگزار شد. در این آیین، از چهره‌های شاخص فرهنگ، هنر و رسانه که در زمینه معرفی، بازخوانی و ترویج سیره و معارف پیامبر اعظم(ص) فعالیت‌های اثرگذاری داشته‌اند، تجلیل شد.

منبع: وزارت فرهنگ