اداره کل هواشناسی گیلان ضمن صدور هشدار نارنجی، از ممنوعیت فعالیت‌های دریایی و شنا از اواخر وقت امروز تا اوایل روز چهارشنبه ۱۱ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیه‌ای با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: فعالیت‌های دریایی و شنا از اواخر وقت امروز (یکشنبه ۸ شهریور ماه) تا اوایل روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ممنوع است.

بررسی وضعیت ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان گیلان در حال حاضر در بیشتر مناطق صاف تا نیمه ابری است؛ در برخی نقاط شرق و مناطق ساحلی افزایش ابر دیده می‌شود و بخش‌هایی از غرب و شمال غرب استان آفتابی‌تر هستند.

دمای مناطق جلگه‌ای و ساحلی گیلان حدود ۲۶ تا ۳۰ درجه و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان هم حدود ۱۴ تا ۲۳ درجه گزارش شده است.

پیش بینی جوی ساعات آینده در استان گیلان

از بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۸ شهریور) و طی امشب با افزایش ابر، در برخی مناطق استان گیلان ؛ رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین روند کاهش دما به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها تا اواسط هفته و روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

از جهارشنبه ۱۱ شهریور ماه نیز با تضعیف ناپایداری، کاهش ابر و روند تدریجی افزایش دما تا پایان هفته مورد انتظار است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، ممنوعیت شنا
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