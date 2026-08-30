معاون حفاظت و بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کنترل برداشت‌ها، یکی از ارکان اساسی تأمین پایدار آب شرب کلانشهر تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حفاظت و بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای  تهران گفت: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کنترل برداشت‌ها، یکی از ارکان اساسی تأمین پایدار آب شرب کلانشهر تهران است و در شرایط تداوم خشکسالی و کاهش بارش‌ها، ضرورت توجه به این منابع راهبردی بیش از گذشته احساس می‌شود.

راما حبیبی با اشاره به عملکرد طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سال‌های اخیر اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ تا پایان پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اقدامات گسترده‌ای در راستای صیانت از آبخوان‌ها، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و کنترل اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، ۶ هزار و ۱۲۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه، یک‌هزار و ۸۹۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز نصب، ۳۹۰ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف و ۱۵۸ حلقه چاه مجاز دارای اضافه‌برداشت با تقلیل منصوبات تحت کنترل قرار گرفته‌اند.

حبیبی با بیان اینکه آب زیرزمینی یک ذخیره راهبردی و پشتوانه مهم تأمین آب استان تهران است، تصریح کرد: آبخوان‌ها طی سال‌های طولانی و در شرایط طبیعی شکل گرفته‌اند و جبران افت ذخایر آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین مدیریت برداشت و جلوگیری از اضافه‌برداشت، در کنار اجرای طرح‌های تغذیه و احیای منابع آب زیرزمینی، باید با جدیت دنبال شود.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای تهران

برچسب ها: آب تهران ، منابع آب ، ذخایر آب
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