باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی روز یکشنبه گزارش دادند که مجموع مفقودشدگان در سمت چینی مرز نپال-چین به ۵۴۶ نفر، از جمله ۲۶۱ تبعه خارجی، رسیده است و تعداد قربانیان فاجعه رانش زمین روز چهارشنبه به ۱۶ نفر افزایش یافته است.

خبرگزاری شینهوا مستقر در پکن گزارش داد که دست‌کم ۲۶۱ نفر از ۲۳ کشور پس از وقوع رانش زمین در گذرگاه مرزی «گیرونگ» در مرز نپال-چین، که در منطقه‌ای قرار دارد که چین آن را منطقه خودمختار تبت (شیزانگ) می‌نامد، مفقود شده‌اند.

آخرین آمار پس از جستجوی مشترک و تطبیق اطلاعات توسط نهاد‌های امور خارجه، امنیت عمومی، فرهنگ و گردشگری و مدیریت اضطراری اعلام شده است.

مفقودشدگان شامل ۱۰۴ نفر از نپال، ۴۹ نفر از هند، ۳۳ نفر از لتونی، ۱۸ نفر از ایالات متحده، ۱۵ نفر از بریتانیا، شش نفر از کانادا و شش نفر از استرالیا، چهار نفر از آفریقای جنوبی، سه نفر از مالزی، سه نفر از آلمان و سه نفر از روسیه، دو نفر از ایرلند، دو نفر از استونی، دو نفر از فرانسه، دو نفر از هلند و دو نفر از نیوزیلند، و یک نفر از قزاقستان، فنلاند، لیتوانی، پرتغال، اوکراین، اسپانیا و مجارستان هستند.

مقامات چین به سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور‌ها در چین اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

در نپال همسایه، بر اساس آمار رسمی و رسانه‌های محلی، تعداد قربانیان سیل‌های ویرانگر به ۷۳۴ نفر افزایش یافته و نزدیک به ۲٬۵۰۰ نفر نیز مفقود هستند.

منبع: آناتولی