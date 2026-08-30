ترافیک در محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه هم‌اکنون سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان، گفت: هم‌اکنون ترافیک در محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه سنگین است و در خروجی مرزن‌آباد حدود ۴ کیلومتر ترافیک ایستایی داریم.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی از ظهر امروز

او با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای مدیریت ترافیک، افزود: از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه ۸ شهریورماه، مسیر جنوب به شمال در آزادراه تهران-البرز و محور کندوان مسدود خواهد شد تا امکان تردد خودرو‌ها فراهم شود. همچنین از ساعت ۱۵:۳۰، یک‌طرفه شدن محور کندوان از خروجی مرزن‌آباد به سمت جنوب اجرا خواهد شد تا روان‌سازی ترافیک در این محور حاصل شود.

وضعیت محور هراز و سوادکوه

رئیس پلیس راه مازندران درباره وضعیت دیگر محور‌های مواصلاتی استان گفت: در محور هراز نیز محدودیت یک‌طرفه به‌صورت مقطعی اجرا می‌شود و تردد در برخی نقاط با کندی همراه است. محور سوادکوه نیز با ترافیک سنگین و کندی حرکت در برخی نقاط مواجه است.

توصیه‌های پلیس راه به مسافران

سرهنگ عبادی از رانندگان و مسافران خواست:

پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی از طریق سامانه ۱۴۱ یا سایت www.۱۴۱.ir مطلع شوند.

از سفر‌های غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.

با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، ایمنی خود و سایر کاربران جاده را تأمین کنند.

از تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، صحبت با تلفن همراه و حرکت در شانه خاکی خودداری کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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