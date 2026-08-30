شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود به مناسبت هفته وحدت تأکید کرد که هرگونه پایداری جایگاه مقاومت را احیا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد که هرگونه عقب‌نشینی ملت در برابر دشمنش منجر به نابودی آن خواهد شد زیرا دشمن بی‌رحمانه برای تبدیل شدن به "ارباب جهان" اقدام می‌کند.

شیخ نعیم قاسم در سخنرانی به مناسبت هفته وحدت تأکید کرد که هرگونه پایداری - صرف نظر از هزینه - جایگاه مقاومت را احیا کرده و توانایی آن را برای دستیابی به اهدافش، شکست پروژه دشمن و توقف پیشرفت آن تقویت می‌کند.

او درباره پایداری مردم ایران اظهار داشت که پایداری مردم یکی از مهمترین دلایل شکست اسرائیل و ایالات متحده در سه جنگ علیه جمهوری اسلامی بوده است. او تأکید کرد که این پایداری مانع از دستیابی دشمنان به اهداف و برنامه‌هایشان خواهد شد، صرف نظر از اینکه فداکاری‌ها چقدر بزرگ باشند.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد که «این فداکاری‌های بزرگ  در کنار وحدت، مسیر طبیعی برای شکست پروژه دشمنان است.»

 او تأیید کرد که صرف نظر از شدت تحریم‌ها و صرف نظر از اینکه ایالات متحده و اسرائیل چه کاری انجام می‌دهند، «پایداری، پروژه دشمن را فرو خواهد ریخت.»

دبیرکل حزب الله لبنان درباره رهبر شهید و احیای آرمان فلسطین نیز خاطرنشان کرد که وحدت اسلامی که توسط رهبر شهید ایران، سید علی خامنه‌ای، رهبری می‌شد، همان چیزی است که آرمان فلسطین را احیا کرده است.

او گفت که «فداکاری‌هایی که برای فلسطین انجام شده، با خون، سلاح، پول، رویارویی و دشمنی مشترک با اسرائیل و واشنگتن بوده است» و همه اینها را بیانگر وحدت واقعی دانست.

شیخ نعیم قاسم درباره ضرورت وحدت اسلامی اظهار داشت که «اختلافات بین مسلمانان نباید جبهه‌ای داخلی ایجاد کند و باعث شود که ما دشمن اصلی خود را فراموش کنیم.»

وی افزود: ایالات متحده در حال حاضر به عنوان «دشمن مردم» عمل می‌کند و برای «ضربه زدن به ریشه‌های پروژه اسلامی و حقوق مردم» در منطقه تلاش می‌کند.

او درباره تجسم وحدت اسلامی در لبنان گفت که وحدت اسلامی در لبنان بین حزب‌الله، جنبش امل و نیرو‌های سیاسی که اسرائیل را رد می‌کنند و برای آزادی تلاش می‌کنند و آرزوی آن را دارند، تجسم یافته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: شیخ نعیم قاسم ، حزب الله لبنان
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