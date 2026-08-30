استقلال پس از حواشی تلخ دیدار با فولاد، با ارائه شکایتی رسمی به ارکان قضایی فدراسیون، امنیت هواداران و بازیکنانش را خط قرمز دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در پی اتفاقات ناگوار پیش، حین و پس از دیدار هفته چهارم مقابل فولاد خوزستان، رسماً از عوامل ایجاد تنش شکایت کرد. این باشگاه با تفکیک میان «مردم شریف خوزستان» و «تماشاگرنماها»، اعلام کرد که تهدیدات پیش از بازی، پرتاب اشیاء و مواد محترقه به زمین و آزار هواداران پس از خروج از ورزشگاه، عبور از مرز‌های اخلاق و امنیت بوده است. آبی‌پوشان که پیش از این دیدار با رویکردی فرهنگی و صلح‌جویانه به استقبال حریف رفته بودند، اکنون خواستار رسیدگی قاطع و فوری ارکان قضایی فدراسیون فوتبال به این تخلفات تکراری شده‌اند.  

متن کامل اطلاعیه باشگاه استقلال به شرح زیر است:
 
باشگاه استقلال در پی حوادث رخ‌داده پیش از آغاز، حین و پس از دیدار برابر فولاد خوزستان، شکایت رسمی خود را به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ارائه خواهد کرد.
 
به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، در دیدار جمعه‌شب میان تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان در اهواز، متأسفانه اتفاقاتی پیش از آغاز مسابقه، در جریان بازی و پس از پایان آن رخ داد که موجب نگرانی و ناراحتی هواداران، اعضای تیم و مجموعه باشگاه استقلال شد.
 
پیش از هر چیز، باشگاه استقلال لازم می‌داند تأکید کند که حساب مردم شریف، اصیل و مهمان‌نواز خوزستان و همچنین هواداران پرشمار استقلال در این استان، از عده‌ای تماشاگرنما که با رفتار‌های خود فضای ورزشگاه و اطراف آن را متشنج کردند، کاملاً جداست. خوزستان همواره یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های هواداری استقلال بوده و این باشگاه احترام ویژه‌ای برای مردم این خطه قائل است.
 
متأسفانه از روز‌های منتهی به این مسابقه، در فضای مجازی و برخی محافل هواداری، تهدید‌هایی علیه هواداران استقلال مطرح می‌شد و در روز مسابقه نیز بخشی از این تهدید‌ها جنبه عملی پیدا کرد. در جریان بازی، علاوه بر سر دادن برخی شعار‌های توهین‌آمیز علیه بازیکنان و هواداران استقلال، شاهد پرتاب بطری و مواد محترقه به داخل زمین مسابقه بودیم. اتفاقی که در یکی از موارد در نزدیکی بازیکنان استقلال رخ داد و می‌توانست سلامت افراد حاضر در میدان را با خطر جدی مواجه کند.

برچسب ها: استقلال ، فولاد خوستان
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