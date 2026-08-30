مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از امداد سانی به ۳ سانحه رانندگی که صبح امروز در محورهای مواصلاتی بوکان اتفاق افتاده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر اذربایجان غربی گفت: در سانحه نخست ساعت ۰۹:۳۸ صبح گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه نیسان جونیور در محور بوکان به میاندوآب اعلام شد که نجاتگران پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند در این حادثه یک نفر با آسیب‌های جزئی به‌صورت سرپایی درمان شد و مصدوم دوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شد

وی ادامه داد درسانحه دوم ساعت ۰۹:۴۲ صبح امروز با برخورد سمند و پژو پارس در محور بوکان _ مهاباد اتفاق افتاد. که بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال احمر شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند

وی افزود : در حادثه سوم  نیزساعت ۰۹:۴۸ صبح امروز؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی تندر ۹۰ در محور بوکان به میاندوآب اعلام شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات ملالر جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت:این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند

برچسب ها: حادثه رانندگی ، هلال احمر
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