باشگاه خبرنگاران جوان - کاوانا می‌گوید ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری توانایی اثرگذاری بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را دارد و هر کشتی که قصد عبور از این مسیر را داشته باشد، باید احتمال واکنش ایران را در محاسبات خود لحاظ کند. به گفته او، همین توانایی، تنگه هرمز را به یک اهرم راهبردی مهم برای ایران در زمینه عرضه نفت جهان تبدیل کرده است.

این تحلیلگر آمریکایی همچنین رویکرد دونالد ترامپ را در برابر این وضعیت، همراه با لفاظی و فشار توصیف می‌کند و در مقابل، مقاومت و توان نظامی ایران را عامل شکل‌گیری معادله‌ای تازه می‌داند. او معتقد است تحولات اخیر نشان داده که تهران دیگر مانند گذشته از فشار آمریکا هراس ندارد و توانسته در برابر آن ایستادگی کند.