باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به زوطر غربی + فیلم

توپخانه رژیم صهیونیستی مجرای رودخانه زوطر غربی در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی با شلیک گلوله‌های توپخانه‌ای، مجرای رودخانه زوطر غربی در جنوب لبنان را بمباران کردند.

این حمله در ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان انجام شد.

 

مطالب مرتبط
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به زوطر غربی + فیلم
young journalists club

صورتحساب سنگین جاه‌طلبی نظامی رژیم صهیونیستی + فیلم

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به زوطر غربی + فیلم
young journalists club

بادبادک‌های کودکان غزه بهانه‌ای برای تشدید حملات رژیم صهیونیستی + فیلم

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به زوطر غربی + فیلم
young journalists club

۴ حمله هوایی اسرائیل به ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر سیل عظیم و خرابی‌های گسترده در نپال
۷۳۴

تصاویر سیل عظیم و خرابی‌های گسترده در نپال

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم
۴۴۴

جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم
۴۴۱

اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم
۴۳۷

وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
شکست‌های زنجیره‌ای لابی رژیم اسرائیل در آمریکا + فیلم
۴۱۱

شکست‌های زنجیره‌ای لابی رژیم اسرائیل در آمریکا + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha