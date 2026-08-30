اصول کلی حاکم بر مجمع نمایندگان ملت مبعوث در مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه هیات اجرایی «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» اعلام کرد، پس از اعلام موجودیت و آغاز فرآیند عضوگیری مجمع نمایندگان ملت مبعوث در مجلس شورای اسلامی، از هفته گذشته تاکنون تعداد زیادی از همکاران مجلس دوازدهم به شرح اسامی ذیل، عضویت خویش را در مجمع نمایندگان ملت مبعوث اعلام کردهاند که این فرآیند همچنان تا روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی ادامه خواهد داشت.
نمایندگان با امضای فرم عضویت در مجمع نمایندگان ملت مبعوث، با گرامیداشت یاد امام راحل عظیمالشأن و شهدای عزیز انقلاب اسلامی بهویژه رهبر شهید انقلاب، امام آیتالله العظمی سید علی خامنهای و سایر شهدا بهویژه کودکان میناب، جوانان لامرد و ملوانان دنا، فارغ از عضویت در هریک از فراکسیونهای سیاسی مجلس، با پذیرش اصول زیر و قبول تعهد به اساسنامهای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، عضویت خویش را در مجمع نمایندگان ملت مبعوث اعلام کردهاند.
اصول کلی حاکم بر مجمع نمایندگان ملت مبعوث:
۱. تلاش موثر و برای حرکت در مسیر امام راحل (ره) و امام شهید (قدس سره) و تحقق پیامهای رهبر رشید انقلاب امام سید مجتبی حسینی خامنهای بویژه نخستین پیام معظم له به اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم و سیاستهای کلی ابلاغی.
۲. رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بیبدیل ارزانی شده به ملّت جانفدا و مبعوث شده، حول محور ولایت مطلقه فقیه و ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۳. برنامه ریزی و اقدام برای تحقق مجلس قوی، کارآمد و انقلابی و صیانت از جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی با تسریع و تعمیق در امر قانونگذاری و نظارت با بهرهگیری از بیانیه گام دوم بعنوان وصیتنامه تفصیلی رهبرشهیدانقلاب به مسوولان و مردم عزیز ایران اسلامی از مسیر اجرای دقیق کامل آییننامه داخلی بدون برخورد سلیقهای و پیگیری تشکیل حضوری صحن علنی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
۴. تقویت شاخصههای مقاومت در برابر نظام سلطه و سازشکاران داخلی و نیز حمایت قانونی و عملی از همه عناصر محور مقاومت در برابر دشمن آمریکایی ـ صهیونی و صیانت از دستاوردهای بی بدیل مقاومت امت اسلامی در برابر دشمنان ازجمله حفظ حاکمیت راهبردی ایران بر تنگه هرمز.
۵. تحقق پیگیری "پیام علی الأصول" رهبر رشید انقلاب، بویژه مطالبه شروط ایشان و تعهدات مسوولان ذیربط برای مطالبه حقوق ملت ایران از آمریکای مستاصل و جنایتکار بویژه دریافت غرامت تک تک خسارتها و شهدا و جانبازان.
۶. ایجاد تعامل موثر با مردم مبعوث شده جهت پیگیری تحقق مطالبات آنها ازجمله خونخواهی امام شهید و قصاص و انتقام از آمرین و عاملین شهادت ایشان و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی دوم و سوم تاکنون و نیز پیگیری تحقق أصول و ارزشهای انقلاب اسلامی در سلامت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی با هدف تحکیم بنیان خانواده بویژه در حوزه عفاف و حجاب و مبارزه مستمر با فساد و مفسدین اقتصادی.
۷. تعامل موثر و کمک کننده با دولت و سایر ارکان و نهادهای خدمترسان به مردم به منظور ارتقاء عملکرد آنها.
والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین
دبیرخانه هیات اجرایی مجمع نمایندگان ملت مبعوث
اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث تاکنون:
نادرقلی ابراهیمی
ابوالفضل ابوترابی
محمدرضا احمدیسنگر
حسن اخلاقی امیری
احمد آریایینژاد
سلمان اسحاقی
مرتضی آقاتهرانی
حسین امامیراد
علی امامیراد
روحالله ایزدخواه
رحمدل بامری
رسول بخشی دستجردی
فرهاد بشیری
عباس بیگدلی
عباس پاپیزاده
سیدمحمد پاکمهر
نصرالله پژمانفر
جعفر پورکبگانی
رضا تقیپور انوری
فتحالله توسلی
غلامرضا توکل شوریجه
امیرحسین ثابتی
ابوالقاسم جراره
علی جعفریآذر
محمدصالح جوکار
حسینعلی حاجیدلیگانی
علی حدادی
حسن حسننتاج
سیداسماعیل حسینی
سیدجواد حسینیکیا
حسین حقوردی
سیدمسعود خاتمی
علی خضریان
مجید دوستعلی
مجتبی ذوالنوری
احمد راستینه
حمید رسایی
محمد رستمی
محمد رشیدی
ابراهیم رضایی
محمدرضا رضایی کوچی
سمیه رفیعی
قاسم روانبخش
محمدمنان رئیسی
سیدمحمد سادات ابراهیمی
محمد سبزی
محمد سراج
علیرضا سلیمی
اسماعیل سیاوشی
غلامرضا شریعتی اندراتی
مالک شریعتی نیاسر
حسینعلی شهریاری
علی شیرینزاد
محمدرضا صباغیان بافقی
حسین صمصامی
مصطفی طاهری
میثم ظهوریان
روحالله عباسپور
علیرضا عباسی
اسفندیار عبداللهی
احسان عظیمیراد
علیاکبر علیزاده
کامران غضنفری
پیمان فلسفی
عبدالوحید فیاضی
هادی قوامی
زینب قیصری
علی کشوری
مهرداد گودرزوند چگینی
عباس گودرزی
زهره سادات لاجوردی
مهرداد لاهوتی
فداحسین مالکی
روحالله متفکرآزاد
فاطمه محمدبیگی
حسین محمدزاده
محمدحسن محمدی
سیدمرتضی محمودی
احمد مرادی
مصطفی مطورزاده
سیدمحسن موسویزاده
محمد میرزائی
سیدجلیل میرمحمدی میبدی
سیدمحمود نبویان
روحالله نجابت
ابراهیم نجفی اسپیلی
علیاصغر نخعیراد
محمدتقی نقدعلی
علیرضا نوین
سالار ولایتمدار
هوشنگ هادیانپور
حامد یزدیان
سیدعلی یزدیخواه
مجتبی یوسفی