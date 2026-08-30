باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد الهیاری، مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی از برگزاری برنامههای هنری تا پایان سال به شرط وجود ثبات در کشور خبر داد و گفت: بنیاد فرهنگی هنری رودکی بعد از ماه محرم و صفر اجراهای نمایشی خود را آغاز کرد و به صورت فشرده و پیوسته هر روز برنامههای هنری شامل موسیقی، نمایشی و نمایشگاههای تجسمی در تالار وحدت، تالار رودکی، تالار دهلوی، تالار حافظ و مجموعه برج آزادی از سر گرفته شده است. انشاءالله با وجود ثبات در کشور این برنامهها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
الهیاری در واکنش به بازگشت برخی هنرمندان به کشور و فراهم شدن زمینه همکاری با آنها گفت: طبق سیاست اصولی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال میشود، هنرمندانی که تمایل به بازگشت به کشور را دارند و فعالیت حرفهای خود را در داخل دنبال میکنند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتماً زمینه بازگشت آنها را فراهم خواهد کرد. طبیعتاً اینجا خاکی است که متعلق به همه ایرانیان است و همه کسانی که دل در گرو ایران دارند، این شرایط فراهم است تا زیست و فعالیت هنری و حرفهای خود را در ایران دنبال کنند.