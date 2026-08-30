باشگاه خبرنگاران جوان - در پهنههای گسترده میاندشت جاجرم، بار دیگر ردپای «هلیا» و سه تولهاش دیده شده است؛ یوز مادری که در جستوجوی قلمروی مناسب، تولههای خود را همراهی میکند تا آنها را برای شکار و زندگی مستقل در طبیعت آماده سازد.
هلیا سال گذشته زادآوری کمنظیری داشت و پنج توله به دنیا آورد که ۲ توله اکنون پس از جدایی از مادر، مستقل شده و توانایی شکار و تامین غذای خود را به دست آوردهاند؛ اتفاقی امیدبخش که ظرفیت زیستگاهی خراسانشمالی برای تداوم حیات یوز آسیایی را نشان میدهد.
روحالله لایق، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی خراسانشمالی با اشاره به مشاهده دوباره هلیا و سه تولهاش در محدودههایی از شمال میاندشت و حوالی شوقان، می گوید که هلیا اکنون در جستوجوی قلمرو مناسب برای سه توله خود است، اما حضور آنها در مناطقی با روستا، باغ، دام و تردد جادهای بالا، ضرورت مراقبت و حفاظت بیشتر را دوچندان کرده است.
در همین راستا، گشتهای جادهای با مشارکت محیطبانان و همیاران محیط زیست در شهرستانهای اسفراین، گرمه و جاجرم افزایش یافته و تجهیز امکانات حفاظتی نیز در دستور کار قرار دارد.
همچنین مدیریت یکپارچه کریدور تردد یوز میان میاندشت جاجرم و توران سمنان در حال پیگیری است تا مسیر حرکتی این گونه با سازوکاری منسجمتر و تخصصیتر حفاظت شود.
موارد مشاهده یوز نیز باید سریعا به نزدیکترین واحد محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع داده شود.
در سرزمینی که جمعیت یوزپلنگ آسیایی بسیار محدود است، هر توله یک امید تازه برای ادامه حیات این گونه به شمار میرود؛ از این رو، میاندشت جاجرم امروز تنها یک زیستگاه نیست، بلکه یکی از سنگرهای مهم بقای یوز آسیایی و خراسانشمالی یکی از میدانهای اصلی این نبرد برای حفظ میراث طبیعی ایران است.
پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم یکی از مهمترین زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در ایران است و پایش مستمر آن نقش مهمی در رصد وضعیت این گونه در معرض خطر انقراض دارد.
میاندشت اکنون به آزمایشگاه حفاظت هوشمند حیات وحش تبدیل شده است؛ جایی که فناوری و محیط زیست برای حفظ یکی از ارزشمندترین نمادهای تنوع زیستی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
مجموعه میاندشت شامل پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو با مساحتی بیش از ۸۵ هزار هکتار دومین زیستگاه پرجمعیت آهو در کشور و یکی از بهترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی محسوب میشود.
میاندشت شهرستان جاجرم زیستگاه حیات وحش شاخصی مانند آهو، گربه وحشی، کاراکال، کفتار، هوبره، قوچ و میش وحشی و زاغ بور است.