باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسماعیل حسینی، جنوب استان فارس را پشتوانه مطمئن میدانهای گازی خشکی کشور دانست و افزود: میدانهای، دالان، آغار، سفیدزاخور، سفیدباغون، پازن، ارم، دی، هما، شانول، وراوی، تابناک، هالگان، گردان و... در جنوب فارس قرار دارند که افزونبر گاز، میلیونها بشکه میعانات گازی نیز از این میدانها استحصال میشود که ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارند.
او، اکتشاف میدان پازن در سال قبل و تخته طی امسال را نشاندهنده پتانسیل بسیار قوی پهنههای اکتشافی گاز در جنوب استان فارس دانست و تصریح کرد: انتظار میرود مطالعات و عملیات اکتشافی در این مناطق با قوت ادامه یابد، زیرا هرچه سهم استان فارس از میدانهای نفتی و گازی بیشتر شود، بهتبع آن سهم بودجه مناطق نفتخیز و گازخیز نیز افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: افزایش اکتشاف گاز، افزونبر پشتوانه تولید برای پتروشیمیها و مصارف داخلی، امکان برنامهریزی برای صادرات به کشورهای همسایه و افزایش امنیت ملی را نیز فراهم میکند.
حسینی با بیان اینکه توسعه هر میدان در استان فارس چانهزنی مسئولان در بودجه را افزایش میدهد و اشتغالزایی در مناطق اکتشافی را به دنبال دارد، گفت: اگر برنامهریزی مناسبی داشته باشیم، بدونشک صنایع استان فارس نیز بهرهمندی بیشتری از تولید خواهند داشت.
شایان ذکر است، وزیر نفت، یکم شهریور از کشف بیش از ۷۵۰۰ میلیارد فوتمکعب گاز در جنوب استان فارس خبر داد. بر این اساس، با احتساب ضریب بازیافت حدود ۷۲ درصد، امکان برداشت حدود ۵۷۰۰ میلیارد فوتمکعب گاز از این میدان وجود دارد.